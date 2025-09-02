Таємниці покинутого маєтку біля Лондона: що він приховує всередині (фото)

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Реклама

У Великій Британії жінка з Беркширу, яка відома у TikTok під ніком @Shell_ExploresUK, поділилася відео з дослідження покинутого особняка неподалік Лондона. За її словами, вартість нерухомості становить 3,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Про це повідомило видання Mirror.

Будинок прихований серед дерев на території приватного маєтку. Зовні видно лише верхній поверх, проте всередині залишилися меблі, особисті речі та навіть продукти харчування. Деякі кімнати виглядають занедбаними, зокрема спальня з обваленою стелею, а інші зберегли відносно добрий стан.

Реклама

Серед знахідок блогерка показала продукти з датами 2013–2014 років, чорний Jaguar у гаражі, книги, постери, а також побутові речі: зубну щітку, верхній одяг і колекцію пляшок із маркуванням різних сортів нафти.

Найбільше її вразила велика кількість сімейних фотографій. На одному зі знімків зображено чоловіка з донькою, поруч із ним залишалася дитяча записка в рамці. За словами дослідниці, власником особняка є нафтовий інвестор на ім’я Боб, який володіє кількома багатомільйонними компаніями. Він нібито мешкав тут із партнеркою та донькою, але після розриву стосунків у 2014 році переїхав до свого лондонського особняка, залишивши Jaguar, BMW та більшість речей.

У дописі блогерка припустила, що чоловік міг не наважитися продати маєток через спогади про минуле або ж залишив його як інвестицію.

Публікація викликала жваве обговорення в мережі. Деякі користувачі жартували, що будинок зовсім не схожий на покинутий, інші дивувалися, як можна залишити стільки особистих речей, зокрема сімейні фото. Блогерка у відповідь підтвердила, що дати на продуктах збігалися з 2013–2014 роками, й зазначила, що фотографій було «надзвичайно багато».

Реклама

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Покинутий маєток. Фото: @Shell_ExploresUK

Нагадаємо, рибалка упіймав рідкісну тварину незвичайного забарвлення. Така морська істота — одна на 200 мільйонів.