Таємниці столітнього будинку: пара знайшла "капсулу часу" під час ремонту

Вікторіанський будиноку Пенсильванії пара придбала за безцінь

Пара, яка придбала 125-річний вікторіанський будинок у Пенсільванії, була вражена, коли під час ремонту виявила безліч історичних артефактів, серед яких була справжня «капсула часу», замурована в стіні майже століття тому.

Про це пише видання Newsweek.

Нік Алькараз, 30-річний блогер та автор контенту, нещодавно поділився відео у своєму TikTok-акаунті, де задокументував перші етапи ремонту. На кадрах видно старі фотографії, ключі, м’ясний тесак та інші знахідки. Відео набрало понад 2,2 мільйона переглядів.

Неочікувана покупка та «капсула часу»

За словами Алькараза, вони з партнером купили будинок 1900 року, зробивши «жартівливо низьку пропозицію».

«Ми бачили лише фотографії в оголошенні та низькоякісне відео, перш ніж купити», — розповів Алькараз.

Будинок, який довго пустував, був проданий за безцінь. Пара переїхала до Пенсільванії з Лос-Анджелеса, шукаючи більш спокійного життя.

«Я завжди мріяв володіти старим вікторіанським будинком… це було майже як гравітаційне тяжіння», — зізнався він.

Найбільшим сюрпризом став скарб, прихований у бильцях сходів.

«Ми були здивовані, виявивши, що це був старий обгорток від мила Ivory. Ми продовжили зазирати всередину і виявили, що він був набитий речами», — розповів Нік.

Усередині знайшли старі папери, обгортки від цукерок, дитячі малюнки, браслет дружби та сторінку з розірваної книжки.

«Це була справжня капсула часу. Один з паперів був датований 1925 роком, тому я зрозумів, що його залишили троє дітей, які тут жили раніше. Завдяки моїм дослідженням, [я дізнався, що] їх звали Люсі, Меггі та Елеонора Едель», — сказав Алькараз.

Крім цього, пара знайшла весільні фотографії, газетні вирізки 1940-50-х років, листівку до Дня святого Валентина 1950-х, старовинні інструменти, сім шарів шпалер з різних десятиліть, а також скляну банку для консервування (так звану банку Мейсона) зразка 1800-х років. У підвалі вони виявили навіть великий м’ясний тесак.

Плани нових домовласників

Попри те, що всі знайдені речі мають умовну практичну цінність, пара не має наміру позбавлятися їх.

«Ми плануємо інтегрувати всі знахідки в декор будинку, щоб вшанувати всі родини, які тут колись жили», — сказав Алькараз.

Незважаючи на численні виклики, які несе ремонт старої будівлі, Алькараз має чітке бачення.

«Я уявляю, що цей будинок стане правильним поєднанням незвичайного та історичного; ніби в старовинному маєтку живе примхлива відьма», — додав він.

