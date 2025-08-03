Таємниці та жахи Великої Блакитної Діри: що дослідники виявили у Карибському морі (фото)

Карибське море приховує таємниці та жахи Фото ілюстративне / © Архів

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У самому серці Карибського моря, біля узбережжя Белізу, розташована одна з найзагадковіших природних формацій планети — Велика Блакитна Діра. Цей величезний підводний карстовий провал, діаметром понад 300 метрів і глибиною 124 метри, є частиною всесвітньо відомого Бар’єрного рифу Белізу — об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це йдеться у матеріалі Т4.

Ця унікальна природна структура сформувалась ще в епоху останнього льодовикового періоду. Коли рівень океану був значно нижчим, тут існувала вапнякова печера. Після танення льодовиків та підняття вод її стеля обвалилася, утворивши колосальну прірву, яка згодом стала підводною дивовижею. Сьогодні вона вабить сотні дайверів, однак справжні загадки приховані на глибині.

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Ця унікальна природна структура сформувалась ще в епоху останнього льодовикового періоду

Під час занурення вглиб можна побачити сталактити — кам’яні утворення, які вказують на те, що колись тут не було води. Британський підприємець Річард Бренсон, який взяв участь у дослідницькій експедиції 2018 року, зауважив, що на глибині приблизно 90 метрів чітко проглядається межа колишнього рівня моря. Він назвав це «яскравим попередженням про кліматичні загрози».

Однак під цією межею починається зона, де панує сірководень. Цей токсичний шар повністю блокує доступ кисню, створюючи мертву зону. На дні цієї природної глибини — лише тиша і залишки морських істот, які не змогли вижити в екстремальних умовах.

Експедиція, в якій також брали участь океанограф Фаб’єн Кусто та дослідниця Еріка Бергман, виявила не лише сліди давньої геології, а й сучасні свідчення людського впливу. Серед уламків — пластикові пляшки, яскраве свідчення глобального забруднення океану.

Та, мабуть, наймоторошніша знахідка — людські останки. Вважається, що це тіла двох із трьох осіб, які зникли безвісти під час попередніх занурень. Піднімати їх не стали — дослідники вирішили залишити їх у тиші глибини.

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Велика Блакитна Діра — не просто геологічна аномалія.

«Це глибока рана на тілі планети, яка водночас зберігає пам’ять про її давнє минуле і віддзеркалює сучасні проблеми людства — від екологічного занепаду до трагедій, що залишаються на глибині назавжди», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, в Гренландії тим часом сталася надзвичайна подія. Там 90 млнкубометрів талої води з-під крижаного щита пробилися на поверхню, замість того, щоб стікати до океану.

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