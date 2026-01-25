ТСН у соціальних мережах

77
2 хв

Таємниці у стінах: подружжя знайшло столітні речі під час ремонту вікторіанського будинку

Під час реставрації вікторіанського будинку подружжя виявило у стінах старовинні фотографії, газети, іграшки та інші предмети віком понад 100 років.

Кирило Шостак
Подружжя знайшло столітні речі під час ремонту вікторіанського будинку

Подружжя знайшло столітні речі під час ремонту вікторіанського будинку / © Фото з відкритих джерел

Подружжя, яке реставрує свій вікторіанський будинок, виявило низку несподіваних знахідок, захованих у стінах будівлі. Аманда та Вінні працюють над відновленням дому до його “колишньої величі” та документують процес у соціальних мережах.

У своєму відео на TikTok пара розповіла, що перша знахідка сталася ще рік тому. Однак і через 12 місяців ремонтники продовжують знаходити предмети віком понад століття.

Одне з відео починається з того, як Вінні оглядає дерев’яні балки в одній із кімнат і натрапляє на чорно-білу фотографію. Поруч лежав рецепт 1925 року, призначений для аптеки в Нью-Джерсі.

Потім Вінні дістає сторінку нью-йоркської газети з заголовком “Бандити вбиті”, датовану 1931 роком.

Слідом з’являються брудна пляшка олії для швейних машин, маленький іграшковий солдатик і лопатка для взуття з гравіюванням “Деніел Дж. Ахерн”. Аманда зауважила: “Лопатка для взуття у стіні – цікаво”.

Згодом Вінні знаходить оранжеву нитку на котушці (ймовірно, від швейної машинки), дерев’яну прищіпку та листівку із співчуттями, на якій написано: “З глибоким співчуттям. Емма, Рік, Дженні та Ральф”.

Пізніше з’являються ще одна іграшкова фігурка, велика лампочка та баночка тальку.

У підписі до відео Аманда додала: “Минув рік, а ми все ще знаходимо в стінах різних частин будинку речі, залишені колишніми мешканцями під час ремонту”.

Вона також порадила: “Якщо маєте можливість купити старий будинок – робіть це! Ніколи не знаєш, що знайдеш!”

Раніше ми писали, що подружня пара з Уельсу, яка придбала старовинну церкву для переобладнання на житловий будинок, зіткнулася з неочікуваною знахідкою. Під час ремонту під фундаментом будівлі виявили рештки 83 людей. Попри шокувальне відкриття, власники вирішили не перепоховувати померлих, а продовжити будівництво безпосередньо над ними.

