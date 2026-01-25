Таємниці у стінах: подружжя знайшло столітні речі під час ремонту вікторіанського будинку

Подружжя знайшло столітні речі під час ремонту вікторіанського будинку / © Фото з відкритих джерел

Подружжя, яке реставрує свій вікторіанський будинок, виявило низку несподіваних знахідок, захованих у стінах будівлі. Аманда та Вінні працюють над відновленням дому до його “колишньої величі” та документують процес у соціальних мережах.

У своєму відео на TikTok пара розповіла, що перша знахідка сталася ще рік тому. Однак і через 12 місяців ремонтники продовжують знаходити предмети віком понад століття.

Одне з відео починається з того, як Вінні оглядає дерев’яні балки в одній із кімнат і натрапляє на чорно-білу фотографію. Поруч лежав рецепт 1925 року, призначений для аптеки в Нью-Джерсі.

Потім Вінні дістає сторінку нью-йоркської газети з заголовком “Бандити вбиті”, датовану 1931 роком.

Слідом з’являються брудна пляшка олії для швейних машин, маленький іграшковий солдатик і лопатка для взуття з гравіюванням “Деніел Дж. Ахерн”. Аманда зауважила: “Лопатка для взуття у стіні – цікаво”.

Згодом Вінні знаходить оранжеву нитку на котушці (ймовірно, від швейної машинки), дерев’яну прищіпку та листівку із співчуттями, на якій написано: “З глибоким співчуттям. Емма, Рік, Дженні та Ральф”.

Пізніше з’являються ще одна іграшкова фігурка, велика лампочка та баночка тальку.

У підписі до відео Аманда додала: “Минув рік, а ми все ще знаходимо в стінах різних частин будинку речі, залишені колишніми мешканцями під час ремонту”.

Вона також порадила: “Якщо маєте можливість купити старий будинок – робіть це! Ніколи не знаєш, що знайдеш!”

Раніше ми писали, що подружня пара з Уельсу, яка придбала старовинну церкву для переобладнання на житловий будинок, зіткнулася з неочікуваною знахідкою. Під час ремонту під фундаментом будівлі виявили рештки 83 людей. Попри шокувальне відкриття, власники вирішили не перепоховувати померлих, а продовжити будівництво безпосередньо над ними.