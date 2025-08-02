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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Чоловік випадково знайшов послання з минулого: що в ньому було написано (фото)

Під час реставрації маяка на Тасманії випадково натрапили на старовинну пляшку з листом.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Послання у пляшці

Послання у пляшці / © theguardian.com

У Тасманії під час реставрації історичного маяка Кейп-Бруні (Cape Bruny) було знайдено герметично закорковану пляшку зі 122-річним посланням, заховану у стіні споруди.

Про це пише видання The Guardian.

Як повідомила Анніта Ваггорн, керівниця з історичної спадщини Служби парків і дикої природи Тасманії, майстер-маляр Браян Берфорд проводив планове технічне обслуговування маяка, коли зробив унікальне відкриття.

«Він працював у ліхтарній кімнаті — це кімната у верхній частині маяка, де розташовані лінзи та освітлювальний механізм. Коли він вирішував питання з корозією, то випадково потрапив у порожнину між стінами», — розповіла Ваггорн.

Саме там щось блиснуло на світлі — і привернуло увагу майстра. «Він був у захваті, одразу зателефонував мені й сказав, що знайшов послання в пляшці», — пригадує вона.

У пляшці виявили не просто записку, а два рукописні аркуші в конверті з описом модернізації маяка у 1903 році. У посланні згадувалося про встановлення сходів, підлоги, ліхтарної кімнати та лінзи — усі ці елементи додали до маяка майже через 70 років після його первинного будівництва у 1838 році.

Лист підписав інспектор маяків Морської ради Гобарта Дж. Р. Міч (JR Meech), який наглядав за будівництвом і обслуговуванням кількох відомих маяків Тасманії, зокрема Cape Sorell, Maatsuyker Island, Tasman Island, Table Cape і Mersey Bluff.

«Це було неймовірно захопливо… Спершу ми навіть не знали, що в тій пляшці і як вона опинилася у такому недоступному місці», — розповіла Ваггорн.

Однак витягти послання виявилося не так просто. Ваггорн звернулася до фахівців з Тасманійського музею та художньої галереї, щоб ті допомогли дістати крихкий папір, не пошкодивши його.

Послання у пляшці / © theguardian.com

Послання у пляшці / © theguardian.com

«Пляшка була закоркована пробкою, залитою бітумом, що значно ускладнило процес», — розповів консерватор музею Кобус ван Бреда в коментарі ABC.

«Нам довелося зняти бітум із пробки, а потім обережно виймати її з пляшки, адже пробка була повністю просякнута бітумом».

«Наступним викликом було дістати сам лист. Він був складений у такий спосіб, що його було складно витягнути через вузьке горлечко пляшки, не пошкодивши».

Текст послання / © theguardian.com

Текст послання / © theguardian.com

На розшифровку повідомлення пішло кілька днів. У майбутньому музей планує виставити лист для публічного перегляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Скрагганській затоці в Ірландії подружжя натрапило на пляшку з посланням, завдяки соцмережам вдалося знайти авторів листа.

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