Таємниця підземної красуні: як найрідкісніша орхідея світу виживає без світла

Підземна орхідея Rhizanthella gardneri навчилася жити без світла, листя та коріння

Найзагадковіша і найрідкісніша орхідея світу, Rhizanthella gardneri, яка росте під землею в Австралії і ніколи не бачить світла, нині перебуває на межі зникнення. Вчені під керівництвом професора ботаніки Кінгслі Діксона докладають неймовірних зусиль, щоб врятувати цю унікальну рослину від повного зникнення.

Про це пише BBC News Україна.

Мрія дитинства та унікальна знахідка

Кінгслі Діксон з дитинства був зачарований ілюстрацією підземної орхідеї Rhizanthella gardneri у книзі про дикі орхідеї. Він не міг повірити, що квітка може жити під землею без листя та коренів, але при цьому дивувати своєю красою.

Його мрія побачити її наживо здійснилася лише у 24 роки під час експедиції до містечка Бабакін у Західній Австралії.

«Я пішов у ліс і випадково копнув землю — і побачив кольорові приквітки орхідеї. Це був дуже емоційний момент», — згадує вчений.

Сьогодні Rhizanthella gardneri є однією з найрідкісніших орхідей у світі, через втрату природного середовища їй загрожує остаточне знищення. У дикій природі її кількість постійно зменшується, у деякі роки дослідники знаходили лише три живі рослини, або ж взагалі жодної. Ситуацію ускладнюють і кліматичні зміни.

«На моїх очах цей вид пройшов шлях від унікальної знахідки до практично повного зникнення,» — із сумом визнає Діксон.

Життя без сонця: унікальний симбіоз

Rhizanthella gardneri — не лише рідкісна, а й одна з найзагадковіших рослин. Це єдина відома орхідея, яка повністю живе та квітне під землею і ніколи не з’являється на поверхні. Вчені припускають, що її запилюють терміти.

Але як ця рослина виживає без сонця і фотосинтезу? Її секрет криється в унікальному тристоронньому союзі:

Підземна орхідея отримує поживні речовини від гриба. Білий тоненький гриб з’єднує орхідею з надземним кущем Melaleuca uncinata. Кущ поглинає поживні речовини з ґрунту, які гриб «передає» орхідеї.

Еколог Джакопо Калево пояснює, що подібні мікоризні асоціації (зв’язки між рослинами та грибами) дуже поширені. За його оцінками, до 90% наземних рослин мають такі симбіози. Проте підземна орхідея повністю залежить і від гриба, і від куща. Якщо щось трапляється з кущем, орхідея гине.

«Насіння орхідей настільки мікроскопічне, що не має в собі поживних речовин для росту. Тому, щоб прорости, орхідея обов’язково має з’єднатися з грибом, який живе в ґрунті й передає їй поживні речовини,» — пояснює Калево.

Загрози та надія на порятунок

Калево досліджував вплив кліматичних змін на орхідеї. Його дослідження показують, що, хоча більшість орхідей можуть адаптуватися до спеки, частіші лісові пожежі завдають значно більшої шкоди. У 2022 році пожежа знищила кущі Melaleuca та змінила грибні спільноти, унеможливлюючи ріст орхідеї. Проте, за два роки гриби та кущі почали відновлюватися, що дає надію на повернення підземної орхідеї, якщо пожежі не стануть надто частими.

Головною ж загрозою залишається втрата природних ареалів.

Професор Діксон із командою не лише захищає природні місця зростання, а й намагається виростити орхідею, гриб та кущ Melaleuca в лабораторії. У 1990-х роках вже була вдала спроба, але через деякий час орхідеї загинули через неправильний полив. Нині, коли в дикій природі залишилося значно менше рослин, Діксон знову намагається відновити «підземну екосистему» в горщиках, сподіваючись, що насіння орхідеї проросте.

