Таємниця томатного соку та набряклих ніг: як авіаперельоти впливають на наше здоров’я

Лікарі пояснили причини неприємних відчуттів, чкі можуть з’явитись під час авіаперельоту / © Getty Images

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Під час авіаперельотів найбільшого впливу зазнають ті системи людського тіла, які містять повітря, зокрема дихальна та травна. Оскільки тиск у салоні різко падає порівняно з рівнем землі, рівень кисню також знижується, що особливо сильно впливає на пасажирів із супутніми захворюваннями.

Про це пише Daily Mail.

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Втрата свідомості та зміна смаку

За статистикою медиків, непритомність становить близько третини всіх невідкладних медичних станів на борту літака. Змінений рівень кисню у поєднанні зі зневодненням і тривалим сидінням на одному місці може викликати у людей відчуття незвичайної та сильної втоми.

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«Здебільшого ці симптоми є тимчасовими та зникають невдовзі після приземлення, але вжиття кількох простих запобіжних заходів може зробити політ набагато комфортнішим», — зазначає лікар Роджер Хендерсон.

Експерт також пояснює, що надзвичайно сухе повітря в салоні зменшує кількість вологи в носі та роті, через що нашим рецепторам стає набагато важче працювати. Саме тому солодка та солона їжа здається нам прісною, тоді як продукти зі смаком умамі, такі як томатний сік, смакують у повітрі значно краще.

Чому виникає здуття та біль у вухах

Коли літак стрімко набирає висоту, атмосферний тиск у салоні змінюється, через що будь-яке повітря, яке опинилося в кишківнику, починає розширюватися. Фахівці називають це явище «висотним здуттям», яке діє за тим самим фізичним принципом, через який надуваються закриті пластикові пляшки з водою після зльоту.

«Замість того, щоб їсти великими порціями, спробуйте розділити вашу звичайну кількість їжі на 5-6 прийомів», — радить дієтологиня Меган Россі.

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З цієї ж причини різниця тиску змушує барабанні перетинки втягуватися, що викликає знайоме всім закладання та біль у вухах

Суха шкіра та небезпека набряку ніг

Вологість у салоні літака часто становить менше 20%, що робить його набагато сухішим за більшість звичайних приміщень. Через це волога значно швидше випаровується зі шкіри, губ та очей пасажирів, залишаючи неприємне відчуття стягнутості або подразнення, з яким можна боротися лише за допомогою зволожувальних кремів та частого пиття.

Окрім дискомфорту на обличчі, тривале сидіння на одному місці серйозно погіршує кровообіг у нижніх кінцівках, що призводить до помітного набряку кісточок. Щоб уникнути цього, лікарі наполегливо радять регулярно рухатися під час подорожі та періодично розминати суглоби навіть сидячи у своєму кріслі.

«Якщо ви відчуваєте набряк, який вражає лише одну ногу, і супроводжується задишкою або будь-яким болем у грудях, ви повинні терміново звернутися за медичною допомогою», — попереджає лікарка Асіма Ханіф.

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Спеціалістка наголошує, що такі специфічні симптоми можуть вказувати на утворення небезпечного тромбу, який вимагає негайного втручання медиків. Саме тому пасажирам із групи ризику варто бути особливо уважними до свого самопочуття та в жодному разі не ігнорувати тривожні сигнали організму під час довгих перельотів.

Нагадаємо, удар блискавки по літаку може здатися одним із найнебезпечніших сценаріїв під час польоту. Проте в авіації такі випадки не вважаються рідкістю, а сучасні повітряні судна спроєктовані так, щоб безпечно витримувати подібні явища.

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