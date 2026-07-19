Таємницю вірусної сварки на чемпіонаті світу нарешті розкрили: усе прочитали по губах

Вірусна сварка на чемпіонаті світу / © скриншот з відео

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Експертка з читання по губах розкрила ймовірний зміст розмови подружньої пари, чия емоційна сварка під час матчу чемпіонату світу з футболу стала вірусною в соцмережах.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався під час гри між збірними Південної Африки та Південної Кореї в мексиканському Монтерреї.

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На опублікованих кадрах видно, як пара спочатку разом підтримує команду, розмахуючи прапорами, однак згодом між ними спалахує конфлікт. Особливу увагу користувачів привернув момент, коли чоловік почав дивитися у телефон, після чого між подружжям зав’язалася суперечка.

Як пише видання, професійна читачка по губах Нікола Гіклінг, яка проаналізувала відео у співпраці з Covers, дійшла висновку, що конфлікт почався після того, як жінка випадково зачепила прапором хлопчика, який сидів поруч, і стала перед ним вибачатися.

Після цього, за версією експертки, вона помітила, що чоловік дивиться у свій телефон. Він нібито пояснив: «Тут нема на що дивитися. Хлопці зробили фото й надіслали».

Втім, жінка продовжила розпитувати: «Чому ти дивишся?», а чоловік відповів: «Я не дивлюся на інших жінок».

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За словами Гіклінг, суперечка на цьому не завершилася. Чоловік нібито сказав: «Може, тому я [нічого] і не розповідаю», після чого дружина відповіла: «Досить».

Наприкінці словесної перепалки чоловік, імовірно, промовив: «Замовкни», а жінка заявила: «Мені набридло, що ти постійно сваришся».

Спочатку відео з’явилося в TikTok, однак швидко стало вірусним і на інших платформах.

До появи висновків експертки користувачі висували різні версії причин конфлікту — від ревнощів до ставок на матч або навіть можливої зради.

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Чимало коментаторів також звернули увагу на оператора трансляції, який тривалий час не відводив камеру від пари, через що його назвали «надто цікавим».

Нагадаємо, 69-річний мешканець Китаю Цзен Фанлінь став національним героєм після того, як, ризикуючи власним життям, врятував жінку від нападника.

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