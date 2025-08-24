ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Таємний шлюб чоловіка розкрився після того, як друга дружина народила в лікарні, де працювала перша

Суд засудив чоловіка до ув’язнення та штрафу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Новонароджена дитина

Новонароджена дитина / © Freepik

У Сінгапурі 49-річний Вайтіалінгам Муткумар отримав тюремний термін після того, як його таємне друге одруження викрилося у найнесподіваніший спосіб. Його друга дружина народила дитину в тій самій лікарні, де працювала перша.

Про це пише LADbible.

Муткумар, громадянин Індії, одружився 2007 року, однак після переїзду до Сінгапуру познайомився з Салмою Бі Абдул Разак і закрутив із нею роман. Він обіцяв, що розлучиться, але замість цього 2022 року вони із Салмою таємно побралися.

Тривалий час чоловік вдало приховував обидва шлюби. Але у вересні 2023 року все змінилося: його друга дружина народила дитину саме в тій лікарні, де працювала перша. Жінка побачила чоловіка у пологовому відділенні й одразу зрозуміла правду.

Спершу Муткумар визнав, що має дві сім’ї, але юридичні проблеми розпочалися лише через рік. Неочікувано до поліції звернулася сама Салма — його друга дружина.

21 серпня 2024 року суд у Сінгапурі визнав чоловіка винним у двоєженстві. Йому призначили покарання — три місяці й три тижні ув’язнення та значний штраф.

У Сінгапурі двоєженство є кримінальним злочином, який суворо карається. Тож після років таємниць і подвійного життя Муткумар ризикує залишитися зовсім без сім’ї.

Нагадаємо, жінка дізналася про вагітність під час пологів. Вона пішла до туалету і несподівано народила.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie