Таємний шлюб чоловіка розкрився після того, як друга дружина народила в лікарні, де працювала перша

У Сінгапурі 49-річний Вайтіалінгам Муткумар отримав тюремний термін після того, як його таємне друге одруження викрилося у найнесподіваніший спосіб. Його друга дружина народила дитину в тій самій лікарні, де працювала перша.

Муткумар, громадянин Індії, одружився 2007 року, однак після переїзду до Сінгапуру познайомився з Салмою Бі Абдул Разак і закрутив із нею роман. Він обіцяв, що розлучиться, але замість цього 2022 року вони із Салмою таємно побралися.

Тривалий час чоловік вдало приховував обидва шлюби. Але у вересні 2023 року все змінилося: його друга дружина народила дитину саме в тій лікарні, де працювала перша. Жінка побачила чоловіка у пологовому відділенні й одразу зрозуміла правду.

Спершу Муткумар визнав, що має дві сім’ї, але юридичні проблеми розпочалися лише через рік. Неочікувано до поліції звернулася сама Салма — його друга дружина.

21 серпня 2024 року суд у Сінгапурі визнав чоловіка винним у двоєженстві. Йому призначили покарання — три місяці й три тижні ув’язнення та значний штраф.

У Сінгапурі двоєженство є кримінальним злочином, який суворо карається. Тож після років таємниць і подвійного життя Муткумар ризикує залишитися зовсім без сім’ї.

