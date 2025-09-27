ТСН у соціальних мережах

Таємний вхід у бібліотеці привів норвежця до бункера часів Другої світової війни (фото)

Житель Тронхейма натрапив на прихований механізм за книжковою полицею. Він відкрив двері до бункера площею 136 м².

Бункер часів Другої світової війни. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Житель норвезького міста Тронхейм натрапив на прихований бункер періоду Другої світової війни просто у своєму домі.

Про знахідку він розповів на форумі Reddit під ніком Ok_Weather_2281.

Чоловік пояснив, що за книжковою полицею у бібліотеці виявив незвичний механізм, який відкрив двері до підземного приміщення.

Виявлений бункер вразив розмірами — його площа становить близько 136 кв. м, що перевищує площу самого будинку. Усередині є довгий 21-метровий коридор, дві найбільші кімнати по 3×10 метрів і стелі заввишки 2,7 метра.

За словами власника, сховище засипали землею та запечатали у 1980-х роках. Він провів невеликі розкопки й зміг увійти всередину.

Бункер часів Другої світової війни. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

«Я живу в будинку, який стоїть просто на даху бункера часів Другої світової. Коли я купив це місце, знав про існування нерозкритого об’єкта, але тільки нещодавно вирішив перевірити. Під землею я знайшов вікна і зміг викопати прохід усередину», — написав він.

Бункер часів Другої світової війни. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

За інформацією місцевого військового музею, територія, де розташований бункер, належала до батареї Сунндал, яку збудували німецькі війська у 1940 році на плато Нардо. Тут базувався 32-й полк морської піхоти, а до 1944 року тривало зведення укріплень із великокаліберними гарматами. Усього на місцевості було понад 20 споруд.

Бункер часів Другої світової війни. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Усередині збереглися кілька предметів минулих часів — раковина, старе сидіння та навіть велосипед. Зараз власник прибирає підземелля і чекає на дослідників із військового музею.

Пост чоловіка викликав активну реакцію користувачів: одні жартували, що йому варто продавати житло як удвічі більше за площею, інші наголошували — у нинішніх умовах такий бункер може стати вельми корисним.

Бункер часів Другої світової війни. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

