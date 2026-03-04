Те, що чоловік знайшов у вбиральні, назавжди змінило його життя: що там було

Туалетний папір / © pexels.com

Звичайний візит до вбиральні може обернутися справжнім відкриттям. Так сталося з чоловіком, який тривалий час спостерігав у жіночому будинку дивну деталь інтер’єру.

Про це він розповів на Reddit.

Спантеличений чоловік опублікував фотографію своєї знахідки. На знімку — стандартний унітаз, просто перед яким акуратно розміщений компактний дерев’яний табурет.

Знахідка чоловіка / © Reddit

За словами автора допису, він давно помітив цей предмет у ванній кімнаті будинку, де живуть винятково жінки, проте соромився прямо запитати про його функцію.

Користувачі платформи миттєво відреагували на публікацію, швидко розвіявши сумніви чоловіка та перетворивши локальну загадку на масштабне обговорення фізіології.

У чому секрет підставки для ніг

Як пояснили коментатори, табурет виконує роль підставки для ніг під час відвідування туалету. З погляду анатомії таке рішення є цілком обґрунтованим. Коли людина ставить ноги на підвищення, її тіло приймає положення, що імітує глибоке присідання.

Експерти та досвідчені користувачі зазначають, що саме така поза вирівнює пряму кишку, знімаючи напруження з м’язів і значно полегшуючи природний процес випорожнення. Для багатьох сімей наявність такого аксесуара у ванній є давно сформованою і здоровою звичкою.

Тема правильної пози в туалеті вже понад десятиліття активно обговорюється в інформаційному просторі. Один з учасників дискусії на Reddit влучно зауважив, що на цій базовій анатомічній потребі побудовано цілу бізнес-імперію.

Йдеться про відомий комерційний продукт Squatty Potty — спеціально розроблену підставку для ніг під унітаз. За словами коментатора, компанія продала понад 8 мільйонів одиниць товару, заробивши близько 300 мільйонів доларів.

Причиною такого феноменального успіху стало те, що люди не одразу усвідомили: для досягнення правильного кута нахилу тіла необов’язково купувати дорогу пластикову конструкцію, адже з цим завданням ідеально впорюється звичайний домашній табурет.

