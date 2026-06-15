Технологія нового покоління: вчені розробили новий засіб проти колорадського жука

Картопля під надійним захистом: новий американський інсектицид Zivalgo знищує колорадського жука на всіх стадіях / © Pexels

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Американські фермери та науковці отримали потужну зброю проти одного з найпідступніших шкідників — колорадського жука. Йдеться про інсектицид нового покоління під назвою Zivalgo.

Про це передає пресслужба Мічиганського університету.

Науковці зауважують, що колорадські жуки залишаються одними з найскладніших комах-шкідників у виробництві картоплі.

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Як зазначають дослідники, колорадський жук є абсолютним чемпіоном із виживання. За останні десятиліття він розвинув стійкість (резистентність) до понад 50 різних типів хімічних інсектицидів, включаючи популярні неонікотиноїди. Через це українські та світові аграрії змушені постійно збільшувати дози або шукати нові суміші, що шкодить екології та б’є по кишені.

Тепер виробники мають доступ до Zivalgo (ізоциклосерам, технологія PLINAZOLIN), нового листового інсектициду та важливого нового засобу для боротьби з колорадськими жуками.

Zivalgo — це інсектицид Групи 30, що означає, що він контролює комах за допомогою іншого механізму дії, ніж інші продукти, які наразі марковані для боротьби з колорадським жуком у картоплі. Додавання нових механізмів дії має вирішальне значення для боротьби з резистентністю, оскільки колорадський жук має довгу історію розвитку стійкості.

Новий препарат забезпечує контактний контроль усіх стадій розвитку колорадського жука. Найефективніше його рекомендують застосовувати проти літнього покоління дорослих комах. Зівалго може використовуватися протягом усього вегетаційного періоду до 14 днів до збору врожаю.

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Хоча Zivalgo можна застосовувати з повітря, наземне внесення може дати кращі результати. Інсектициди не слід застосовувати більше трьох разів на одне покоління колорадського жука або протягом 30-денного періоду обробки.

Окрім колорадських жуків, Zivalgo може допомогти в боротьбі з кількома іншими важливими шкідниками картоплі, включаючи цикадок, трипсів, кукурудзяного метелика та блішок. Цей широкий спектр дії може мати додаткову цінність, коли на полі присутні кілька шкідників.

Коли препарат з’явиться в Україні, наразі невідомо.

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