Телебачення для собак набирає популярності: чи справді воно працює

Телебачення для собак стрімко набирає популярності серед власників домашніх тварин. Однак дослідники й досі не мають однозначної відповіді, чи дійсно такі відео приносять користь чотирилапим.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Ідея створення спеціального контенту для собак виникла ще кілька років тому. Один із таких проєктів — YouTube-канал Siesta Dog TV, який заснував Лука Карано. Він почав створювати довгі відео з анімацією та заспокійливою музикою, щоб його собака не нудьгувала, залишаючись вдома сама.

Контент адаптують під особливості зору собак — наприклад, використовують кольори, які тварини сприймають краще, зокрема сині відтінки. Відео можуть тривати до 10 годин і включають сцени з іншими собаками, природою або рухомими об’єктами.

Попит на такий формат зростає, адже власники дедалі більше переймаються станом своїх улюбленців під час розлуки. Фахівці пояснюють це зростанням емоційного зв’язку між людьми та тваринами, а також більшою увагою до проблеми тривоги розлуки у собак.

Водночас наукові дослідження дають суперечливі результати. Частина з них свідчить, що собаки приділяють телевізору відносно мало уваги й швидко звикають до його присутності. Інші ж вказують, що тварини можуть сприймати зображення на екрані як осмислений світ і отримувати від цього певну стимуляцію.

Деякі компанії, зокрема DogTV, стверджують, що їхній контент допомагає знижувати рівень стресу у собак. За їхніми даними, відео можуть заспокоювати тварин, зменшувати тривожність і навіть використовуватися як елемент поведінкової терапії.

Втім, експерти наголошують: жодне «телебачення» не може замінити живе спілкування, фізичну активність і соціалізацію, які залишаються ключовими для добробуту собак.

Таким чином, відео для тварин можуть бути додатковим інструментом, але не універсальним рішенням — їхня ефективність залежить від конкретного собаки та умов його життя.

