Телеведуча BBC скорчила гримасу і показала в ефірі середній палець – курйозне відео

Ведуча новин британського телеканалу ВВС потрапила в скандал, показавши у прямому ефірі середній палець.

Маріам Моширі продемонструвала "жартівливий" жест знімальній команді, який побачили не лише вони. Це сталося в ефірі випуску о 12:00 у середу, 6-го грудня.

До початку ефіру залишалося декілька секунд, але 46-річна Маріам не встигла опустити руку. Зрозумівши, що її помилку було знято на камеру, вона швидко повернулася до традиційної позиції ведучої новин і сказала глядачам: "Прямий ефір із Лондона, це BBC News".

Цей фрагмент став вірусним у Мережі:

Been a while since a middle finger gesture made it on to BBC News... pic.twitter.com/eS5hOJ0PYY — Clean Feed @ The TV Room (@cleanfeed_ttvr) December 6, 2023

Згодом Моширі дала пояснення та перепросила глядачів. Вона написала на Х: "Я вдавала, що веду зворотний відлік, у той час як режисер відраховував від 10 до 0... Включно з пальцями, щоб показати число. Коли ми дійшли до 1, я жартома повернула середній палець і не зрозуміла, що це буде знято на камеру. Це був приватний жарт команди, і мені дуже шкода, що він вийшов в ефір! Я не хотіла, щоб це сталося, і мені дуже шкода, якщо я когось образила чи засмутила. Насправді я не "підкидала птаха" глядачам. Це був дурний жарт, призначений для невеликої кількості моїх приятелів", — сказала вона.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.



I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.



When… — Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023

Моширі є однією із головних ведучих каналу BBC News після підвищення у лютому. Вона пропрацювала у британській телекомпанії понад 20 років.

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