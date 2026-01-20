Телефон може заряджатися значно швидше: топ-3 помилки, які уповільнюють зарядку

Зарядка телефона

Щоб отримати максимальну швидкість заряджання смартфона, планшета чи ноутбука, важливо враховувати не лише можливості самого пристрою. Те, що гаджет підтримує швидку зарядку, не означає, що він завжди заряджатиметься на максимальній потужності. Для цього потрібні відповідні аксесуари та правильні умови.

Детальніше розповіли на порталі Make Use Of.

Незнання цих нюансів призводить до поширених помилок під час зарядки через USB-C, які суттєво знижують швидкість поповнення батареї.

1. Невідповідний адаптер живлення

Адаптер живлення

Для швидкої зарядки необхідний адаптер, який підтримує потрібну потужність. Дешеві або застарілі блоки живлення заряджатимуть пристрій, але значно повільніше.

Багато смартфонів сьогодні постачаються без адаптера – лише з кабелем. Наприклад, деякі моделі підтримують зарядку на 45 Вт, але без відповідного блоку живлення скористатися цією перевагою неможливо. Допускається використання адаптера з більшою потужністю, ніж підтримує смартфон – пристрій просто візьме максимум, на який розрахований. А ось слабший адаптер обмежить швидкість зарядки.

2. Використання неправильного кабелю

Зарядка телефону / © Фото з відкритих джерел

Навіть з хорошим адаптером швидкої зарядки не буде, якщо кабель не відповідає вимогам. Для ефективної зарядки варто обирати кабелі з підтримкою USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge.

Важливі також характеристики струму та напруги. Для пристроїв до 60 Вт достатньо кабелю на 3 А, а для потужніших – наприклад, ноутбуків до 100 Вт – потрібен кабель на 5 А. Якість, товщина та довжина кабелю теж мають значення: довгі й тонкі кабелі можуть знижувати ефективність передачі енергії.

3. Зарядка в неправильних умовах

Зарядка телефону / © Pixabay

Навіть із правильними аксесуарами швидкість зарядки може падати через перегрів. Заряджання під прямими сонячними променями, у спекотному приміщенні або в товстому чохлі уповільнює процес.

Найкраще заряджати телефон у прохолодному, затіненому місці, знявши щільний чохол і мінімізувавши роботу фонових застосунків. Це допоможе уникнути перегріву та дозволить батареї заряджатися максимально швидко.