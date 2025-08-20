Телефон проти кохання: чому пари сваряться через ґаджети

Закохані, але не довіряють: чому пари не діляться паролями від телефонів / © Credits

Реклама

Нове дослідження показує, що лише кожен четвертий (26 відсотків) ділиться паролем свого мобільного телефону зі своєю коханою людиною.

Що ми приховуємо від свого партнера на мобільних телефонах і як уникнути непорозумінь, йдеться у статті Вild.

64 відсотки опитаних чітко заявляють: «Мій телефон належить тільки мені».

Реклама

Але чому так багато інших пар тримають код доступу до свого телефону в таємниці? Майже 40 відсотків респондентів вважають незручним, коли їхній партнер дивиться на їхній телефон. Більше ніж кожна четверта жінка відчуває дискомфорт, навіть якщо їй нема чого приховувати.

Як часто пари сваряться через мобільні телефони?

Дослідження також показує, що смартфони занадто часто є джерелом напруженості у стосунках. Для 14% респондентів пристрій спричинив сварку, а для 6% — навіть призвів до розриву стосунків.

В опитуванні 37% респондентів сказали, що на їхньому пристрої є контент, яким вони не хочуть ділитися, наприклад, фотографії (26%), історія пошуку (20%) або повідомлення в чаті. 28% навіть сказали: «Мій телефон знає про мене речі, яких не знає ніхто інший».

Ось що експерт зі стосунків каже про мобільні телефони

Консультантка з питань пар та сексу Яна Ферстер також спостерігає цю напруженість у своїй практиці.

Реклама

«Для багатьох людей мобільний телефон став більш інтимним, ніж їхній гаманець. Саме по собі це не викликає занепокоєння. Це не завжди стосується секретів. Іноді вам просто потрібен безпечний простір». Чи то ідеї подарунків, приватні розмови з друзями, чи інтимні думки — потреба в цифровій конфіденційності у стосунках цілком законна», — зазначає експертка.

Але якщо секретний код мобільного телефону поєднується з іншими попереджувальними ознаками — меншою близькістю, браком спілкування, емоційною замкнутістю — це має викликати тривогу.

Дослідники з Базельського університету також застерігають від так званого фабінгу — практики ігнорування партнера на користь мобільного телефону під час спільного часу. Це зменшує близькість, довіру та задоволення. Це створює реальну загрозу для стосунків.

Експертка зі стосунків Яна Ферстер радить у таких випадках шукати діалогу, не висуваючи звинувачень. «Проблема не в мобільному телефоні», — каже вона. «Питання в тому, скільки близькості ми все ще дозволяємо собі».

Реклама

Раніше ми називали 8 типів друзів, від яких варто триматися якнайдалі, щоб не травмувати свою психіку.