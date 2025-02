Телефон вибухнув у кишені жінки посеред супермаркету – фото

Відвідувачка магазину дістала опіки другого ступеня після того, як її мобільний телефон вибухнув у задній кишені.

Про це повідомляє Need To Know.

Кадри з камер відеоспостереження показують, як пристрій загорівся, коли вона розмовляла зі своїм чоловіком у проході супермаркету. Полум'я виривалося з задньої кишені її джинсів, коли вона несамовито бігала. Її чоловік побіг за нею, щоб загасити вогонь, а шоковані очевидці спостерігали за цим.

Матеус Суарес Ліма пізніше розповів місцевим ЗМІ, як його дружина відчула тепло в кишені і, перш ніж вона встигла зреагувати, загорівся мобільний телефон. Її спина, сідниці, кисті і руки були пошкоджені, а частина волосся обгоріла.

Телефон вибухнув у кишені жінки / Фото: скриншот з відео

Матеус сказав, що він зняв свою футболку і загасив нею вогонь, а потім облив дружину водою.

Пожежники прибули на місце події, надали молодій жінці першу допомогу і відвезли її до місцевої лікарні в Анаполісі, на північний захід від Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Пожежники повідомили, що вона отримала опіки першого та другого ступенів.

За словами Матеуса, їй потрібно буде пройти "процедуру вишкрібання" травм: "Вона дуже травмована. Я висловлююся в основному для того, щоб підвищити обізнаність. У багатьох людей є діти, і це дуже небезпечно. Тому важливо залишатися пильними, тому що те, що сталося з нею, може статися і з іншими".

Телефон вибухнув у кишені жінки / Фото: скриншот з відео

Жінка, ім'я якої не називається, придбала телефон – Motorola Moto E32 – близько року тому. Пристрій, який був придбаний новим і безпосередньо в магазині, раніше не виходив з ладу.

Представник Motorola заявив: "Ми вже контактуємо з клієнткою, щоб з'ясувати деталі інциденту і провести технічний аналіз пристрою, що є важливим кроком для визначення причини. Компанія надає пріоритет безпеці своїх споживачів і підкреслює, що всі її продукти ретельно розроблені та виготовлені за найвищими стандартами якості, проходять ретельне тестування для забезпечення безпечної роботи для користувача".

