Телефон впав із космосу на Землю — і залишився неушкодженим: неймовірний експеримент (фото)

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Мобільний телефон скинули зі стратосфери з висоти понад 30,6 км, після чого він упав на Землю та залишився неушкодженим.

Екстремальний експеримент провели виробник чохлів RHINOSHIELD і британська компанія Sent Into Space, встановивши рекорд найвищого падіння мобільного телефону в чохлі на природний рельєф, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

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24 червня в районі Кіруни у Швеції команда знайшла телефон, який пережив падіння з висоти 30 607 метрів.

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Для розуміння масштабу експерименту: це більш ніж утричі вище за типову висоту польоту пасажирських літаків, яка становить близько 9 000 метрів. Крім того, висота падіння більш ніж утричі перевищує висоту Евересту — найвищої гори світу заввишки 8 848 метрів.

За словами Муджу Сяо, менеджера з питань брендового досвіду RHINOSHIELD, незвичайний експеримент почався з «божевільної ідеї» засновника компанії Еріка Ванга.

Ідея виникла після запуску минулого року лінійки AirX. У RHINOSHIELD наголошують, що одним із ключових принципів компанії є скорочення відходів. Від 2017 року виробник використовує концепцію мономатеріального дизайну, завдяки якій чохли компанії на 100% підлягають переробці.

Муджу Сяо пояснив: «AirX став проривом, над вдосконаленням якого наші лабораторії дизайну та досліджень і розробок працювали понад рік. Створення захисного чохла найвищого класу з одного матеріалу без шкоди для міцності вимагало неймовірної інженерної креативності. Коли Ерік побачив, що створила команда, він запитав: «Чому б не перевірити його межі, спробувавши встановити рекорд Гіннеса?».

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Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Спочатку команда розглядала менш екстремальні варіанти випробувань.

«Спочатку ми пропонували такі ідеї, як 50 послідовних падінь з висоти 15 метрів або «найміцніший корпус з одного матеріалу». Але ми хотіли буквально підняти захист на новий рівень, тому розглядали варіанти з повітряними кулями, стрибками з парашутом і метеорологічними кулями. Зрештою Ерік сказав: «Якщо ми піднімаємося високо, то давайте піднімемося на максимально можливу для людини висоту». Ось так і народилася ідея падіння у стратосфері».

Сам чохол AirX створювали з урахуванням принципів, які використовують у зовсім інших сферах. За словами виробника, його конструкція натхненна автомобільними подушками безпеки та повітряними подушками, які застосовують для амортизації у спортивному взутті.

Для проведення експерименту телефон підняли у стратосферу за допомогою повітряної кулі. Після досягнення необхідної висоти пристрій відпустили, і він почав вільне падіння назад на Землю.

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Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Для команди це був момент неабиякого хвилювання.

«Я б збрехав, якби сказав, що ми не пітніємо! Стандартні лабораторні випробування на падіння проводяться з висоти близько 1,2 м. Для екстремальних випробувань ми регулярно кидаємо телефони з нашого офісу на 6-му поверсі (приблизно 23 м). Але стратосфера знаходиться на висоті від 26 000 до 36 000 м, що в понад 1 000 разів вище, ніж наш офісний будинок».

Втім, просто підняти телефон на таку висоту було недостатньо. Для встановлення рекорду довелося дотримуватися низки суворих вимог.

«Щоб ускладнити завдання, правила GWR суворо забороняли використання парашутів і вимагали, щоб чохол для телефону першим вступив у прямий контакт із землею. Під час підготовки наша команда з досліджень і розробок провела випробування на морозі за температури нижче нуля, щоб імітувати умови стратосфери, а також випробування на атмосферний тиск. Ми готувалися до найгіршого і сподівалися на найкраще».

Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Після падіння потрібно було ще й знайти телефон. Для цього RHINOSHIELD заручилася допомогою Sent Into Space, яка спеціалізується на запусках і поверненні об’єктів із великої висоти.

Для експерименту обрали космічний центр Esrange у Швеції. Це закрита територія, площа якої приблизно вдвічі більша за площу Люксембургу — близько 5 200–5 600 квадратних кілометрів.

Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Телефон навмисно скинули над безлюдною місцевістю, щоб не наражати людей на небезпеку. Проте величезна площа території зробила пошуки пристрою надзвичайно складними.

Муджу Сяо згадує: «Знайти один-єдиний телефон у такій величезній пустелі було як шукати голку у величезному стозі сіна. Місцезнаходження вдалося звузити до 2 км, але нам все одно знадобилося понад п’ять годин, щоб його знайти».

Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Коли телефон нарешті знайшли, команда отримала головну відповідь на своє екстремальне запитання — пристрій залишився неушкодженим.

Муджу Сяо описав цей момент так: «Це було поєднання сильного полегшення та захоплення! Ми довіряли науковим принципам роботи AirX, але природні фактори були повністю поза нашим контролем — непередбачувані поперечні вітри, швидкість спуску, поверхні приземлення та величезний тиск часу, адже ми перебували в Кіруні лише тиждень».

Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

Пошукова команда також була суттєво обмежена через вимоги до ваги обладнання.

«Через суворі обмеження щодо корисного навантаження вертольота на початковий пошук могли піднятися лише чотири людини (не враховуючи пілота): двоє інженерів із компанії Sent Into Space, оснащених обладнанням для відстеження, та двоє відеооператорів. Очікування на землі було нестерпним».

У RHINOSHIELD кажуть, що експеримент мав на меті не лише встановлення рекорду, а й демонстрацію можливостей екологічного дизайну.

Телефон впав із космосу і залишився цілим / © Guinness World Records

За словами Муджу Сяо, компанії прагнуть розвіяти «міф про те, що екологічність означає слабкість».

«Галузь виробництва чохлів для телефонів генерує величезну кількість пластикових відходів, оскільки більшість чохлів виготовляються зі змішаних матеріалів, які не підлягають переробці. У RHINOSHIELD ми вже багато років використовуємо 100% переробні мономатеріали, але люди часто вважають, що чохли з одного матеріалу не можуть забезпечити надійний захист. Ми хотіли довести, що не потрібно йти на компроміси. Замість того, щоб задовольнятися стандартним захистом «військового рівня», ми обрали «космічний рівень». Падіння AirX зі стратосфери та те, що він залишився повністю неушкодженим, доводить, що екологічний циркулярний дизайн може витримати найекстремальніші умови на Землі (і поза нею!). Сподіваємося, це показує, що принцип мономатеріального дизайну є цілком досяжним, і в майбутньому ми почнемо бачити, як повсякденні товари адаптуються до нього».

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