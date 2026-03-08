Телефонують і мовчать у слухавку: як працює нова схема шахраїв і що робити українцям

Шахраї / © www.freepik.com/free-photo

Кожна людина хоч раз потрапляла в ситуацію, коли після прийняття виклику від незнайомого номера у слухавці лунає лише тиша, або дзвінок миттєво обривається. Такі «мовчазні» виклики не просто дратують — вони є частиною добре спланованої шахрайської схеми, мета якої виходить далеко за межі звичайного хуліганства.

Про це пишуть експерти з кібербезпеки IT-ресурсу ZDNET.

Дзвінок, під час якого незнайомці мовчать у слухавку або одразу скидають, — це не помилка мережі. Насправді це автоматизована розвідка перед масштабною шахрайською операцією. Такі махінації проводяться в промислових масштабах: спеціальні програми (боти) щодня атакують сотні тисяч номерів.

Мета таких викликів — перевірити базу даних. Аферистам потрібно переконатися, що номер є активним і ним користується реальна людина. Якщо ви відповіли на виклик, ваш номер отримує статус «активного» і потрапляє до списку потенційних жертв.

Надалі цей «живий» контакт передається злочинцям або продається в даркнеті. Наслідки можуть бути серйозними: від масованої розсилки фішингових повідомлень до спроб зламати електронну пошту, отримати доступ до SIM-картки чи безпосередньо до банківського рахунку.

Іноді абоненти стикаються із ситуацією, коли після кількох секунд тиші у слухавці лунає голос. Це означає, що бот, додзвонившись до живої людини, автоматично перемикнув лінію на вільного оператора-шахрая.

Чому не можна казати «так»

Серед користувачів поширена думка, що відповідати на незнайомі дзвінки словом «так» категорично заборонено, оскільки шахраї можуть записати голос для подальшого оформлення кредитів.

Фахівці заспокоюють: лише одного короткого привітання зазвичай недостатньо для якісної підробки голосу. Проте ризик залишається. Якщо злочинці вже заволоділи частиною ваших персональних даних, запис голосу (навіть короткий) може стати фінальним штрихом для успішного завершення шахрайської схеми з використанням технологій штучного інтелекту.

Щоб не стати жертвою аферистів і не пропустити дійсно важливий дзвінок, експерти з кібербезпеки радять дотримуватися трьох базових правил:

Миттєво кладіть слухавку. Якщо після підняття слухавки ви чуєте тишу — одразу завершуйте виклик. За відсутності розмови система ботів може позначити ваш номер як неактивний або проблемний, що знизить інтерес шахраїв до нього. Увімкніть беззвучний режим мікрофона. Якщо ви очікуєте важливого дзвінка з незнайомого номера, прийміть виклик, але негайно вимкніть свій мікрофон на смартфоні і нічого не кажіть. Якщо на лінії тиша — це гарантовано бот або спамер. Використовуйте спеціалізоване програмне забезпечення. Встановіть на смартфон перевірені додатки для фільтрації дзвінків (наприклад, RoboKiller, Truecaller, Getcontact або вбудовані функції від мобільних операторів). Ці програми автоматично блокують виклики з номерів, які вже були позначені іншими користувачами як спам або шахрайство.

Нагадаємо, 79-річного киянина ошукали за схемою «ваш родич у біді», змусивши віддати 15 тисяч доларів. Поліція затримала одного з учасників афери та повернула частину коштів.