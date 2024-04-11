Телеканал випадково показав яєчка чоловіка замість кадрів сонячного затемнення – відео

Мексиканський телеканал RCG Media під час трансляції повного сонячного затемнення, яке відбулося 8 квітня, випадково показав інтимні місця чоловіка.

Про це пише TMZ.

Близько 44 мільйонів американців стали свідками повного затемнення, а сотні мільйонів були досить близько, щоб побачити більшу частину Сонця. Затемнення було видно з Північної Америки та Мексики і RCG Media був готовий до цього важливого моменту. Але під час трансляції сталася курйозна ситуація.

Помилка в ефірі сталася в режимі реального часу, коли зображення затемнення ненадовго перейшло у відео з яєчками чоловіка. На щастя, продюсери помітили їх досить швидко, щоб вимкнути матеріал. Але в епоху соціальних мереж цей момент, звичайно ж, опублікували в Інтернеті.

На Х юзери активно обговорюють казус:

Сонячне затемнення проти яєчок, та годі, це ж проста помилка. Це може статися з кожним

Пропрацювавши в медіа все своє життя, я можу лише уявити, скільки крику було

Це було дуже сміливо з їхнього боку – показати це в ефірі. Це просто божевілля!

Когось звільнять

Невдовзі після того, як зображення показали всім глядачам, знімальна група швидко прибрала його. Ведучі були явно стурбовані, оскільки дві жінки сиділи з приголомшеними виразами на обличчях

Нагадаємо, сотні пар одружилися просто неба під час повного сонячного затемнення. За таку можливість закоханим довелося заплатити по 100 доларів.

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