Телескоп Hubble зробив унікальне фото галактики у сузір’ї Сітки

Космічний об'єкт розташований за 35 мільйонів світлових років від Землі.

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зафіксував спіральну галактику з перемичкою NGC 1559, розташовану в сузір’ї Сітки, поруч з Великою Магеллановою Хмарою. Галактика знаходиться на відстані приблизно 35 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомила обсерваторія ESA.

Світлина складається з десяти окремих фотографій, які Hubble зробив з різними фільтрами, що дозволяє захопити світло різної довжини хвиль. Це забезпечує широкий спектр інформації про астрофізичні процеси в галактиці. Зокрема, зображення охоплює ультрафіолетове світло (близько 275 нанометрів), а також синє, зелене, червоне і ближнє інфрачервоне (1600 нанометрів) світло.

Фільтри використовуються для того, щоб вловити світло, яке випромінюється на конкретних довжинах хвиль, що дозволяє детально вивчити різні аспекти галактики. Одним з прикладів є червоний фільтр з довжиною хвилі 656 нанометрів, який відображає випромінювання атомів водню, що іонізуються. Цей тип випромінювання називається лінійним Н-альфа випромінюванням.

Нові зірки, що формуються в молекулярних хмарах з газоподібного водню, випромінюють велику кількість ультрафіолетового світла. Це світло поглинається хмарами, іонізуючи їх і змушуючи їх світитися в червоному спектрі. Таким чином, червоні та рожеві кольори на зображенні, що заповнюють спіральні рукави NGC 1559, є свідченням активного зореутворення в цих областях.

Нагадаємо, конгрес США проведе слухання щодо НЛО після того, як у Монтані зафіксували об'єкт з миготливими вогнями над ядерною базою.

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