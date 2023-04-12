Телевізор врятував чоловікові життя: неймовірна історія (фото)

Джим був шокований, коли у нього виявили чоловічий рак грудей.

Звичайна телевізійна реклама врятувала життя 66-річному Джиму Аллену, яка закликала чоловіків перевіритися на рак грудей.

Про це повідомляє Lad Bible.

Чоловік сидів удома та дивився телевізор, коли на екрані з’явилася ця реклама. Вирішивши спробувати самоперевірку, Джим з подивом виявив "шишку розміром з горошину" просто посередині своїх грудей.

Спочатку лікарі відкинули пухлину, яку вважали за кісту. Однак у наступні роки, здавалося б, нешкідлива шишка почала рости.

"Я не думав, що чоловіки хворіють на рак молочної залози, і, звичайно, не посередині грудей, тому я не дуже хвилювався", – сказав Джим.

"Однак, коли я схуд через три роки – 2018 року, прихована кіста стала червоною на вигляд круглою шишкою. Я повернувся до лікаря, який видалив кісту та відправив на біопсію", – додав чоловік.

Коли Джим отримав результати, то був шокований, дізнавшись, що у нього чоловічий рак грудей.

Він негайно почав лікування: чоловікові зробили мастектомію, щоб видалити ліву "молочну залозу", видалили лімфатичні вузли в лівій пахві. Пацієнт також пройшов тритижневу променеву терапію та приймав блокатор естрогену тамоксифен.

Фото: Джим Аллен

Джиму ще п’ять років доведеться приймати препарат, який змушує його почуватися "жінкою в менопаузі".

Чоловік поділився, що під час усього цього досвіду в лікарні він був трохи "самотнім", адже в нього не було жодного чоловіка-компаньйона.

"Я ніколи не зустрічав чоловіків, які хворіють на рак молочної залози. Є досить багато груп підтримки для жінок, і, можливо, чоловіки загалом менше говорять про медичні проблеми. Це змусило мене почуватися дуже самотнім", – сказав Джим.

Він також зазначив, що чоловіки соромляться говорити про рак молочної залози, і це змушує їх "відкласти подібні речі".

"Я думаю, що нам потрібно змусити чоловіків говорити про це, перевіряти ознаки та робити щось щодо будь-яких їхніх хвилювань", – наголосив Джим.

Зауважимо, що він у квітні візьме участь у показі мод, щоб підвищити обізнаність про рак молочної залози у чоловіків.

Нагадаємо, у США жінка протягом років скаржилась на біль в животі, аж поки не виявилось, що протягом 28 років у ній росла ракова кіста.

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