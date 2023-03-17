Телезірка на OnlyFans: чоловік видавав себе за відомого ведучого, публікуючи оголені фото

Він заробляв чималу суму на день.

Відомий британський телеведучий Адріан Чайлз зізнався, що був шокований, коли дізнався, що хлопець заробляє на OnlyFans, видаючи себе за нього.

Вигадливий користувач публікував оголені фото та заробляв понад 1200 доларів на день. А справа в тому, що він дуже схожий із знаменитістю.

Про це пише ladbible.com.

У повідомленні йдеться, що Чайлз займався своїми справами, коли хтось надіслав йому статтю про людину на ім'я Майк із заголовком: "Я роблю великий день, тому що вони думають, що я Адріан Чайлз".

Спочатку для 55-річної телезірки це було шоком.

"На фотографіях був зображений майже голий чоловік із закритими частинами тіла. Він був схожий на мене. Обережно я збільшив зображення, щоб прочитати текст. Щойно я зрозумів суть історії, із жахом відсахнувся, щоб більше не читати", - прокоментував Адріан.

Адріан Чайлз / Фото: Getty Images

Зі свого боку, Майк розповів, що просять показати "Адріана Чайлза" підписники OnlyFans:

"Вони попросили мене роздягнутися, коли я читав футбольні результати. Хтось заплатив мені 500 доларів, щоб я прочитав колонку Чайлза в The Guardian під час мастурбації. Тоді я подумав: "Це дивно". В основному це чоловіки, але є жінка, яка платить мені 200 доларів на тиждень за те, щоб я голяка їв оладки і капав маслом собі на обличчя, при цьому викидаючи безглузду нісенітницю з акцентом Вест-Мідлендс".

Зауважимо, платформа OnlyFans спеціалізується на контенті для дорослих. Там одні користувачі створюють здебільшого еротичні публікації, а інші його дивляться їх за гроші.

Нагадаємо, в Індії двоє пілотів літака шокували небезпечною витівкою. Вони обурили авіаційну спільноту та користувачів Мережі.

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