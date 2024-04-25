Теля-мутант народилося з двома головами та трьома ротами: який вигляд має тварина (відео)

Також у тварини чотири ока.

На фермі в Парагваї народилося теля-мутант з двома головами, чотирма очима і трьома ротами, що поставило в глухий кут молочного фермера і спричинило питання.

Про це пише NTK.

Мігель Амарілья тримає на своїй фермі в Курупікаї, що недалеко від Сан-Педро-дель-Парана, 15 голів великої рогатої худоби. Але в суботу, 20 квітня, уперше народилося особливе теля.

Одна з голів тварини була під прямим кутом до іншої. Новонародженого намагалися погодувати, але безуспішно, бо теля не їсть. Воно також відмовляється смоктати молоко матері.

Сім'я і гадки не має, як розташовані її внутрішні органи.

Теля може вставати самостійно, але дві голови обтяжують його, згинаючи шию під прямим кутом. Йому доводиться постійно рухати шиєю, щоби зберігати рівновагу.

Мігель планував повідомити про цей випадок до Національної служби якості та здоров'я тварин Парагваю, якщо теля виживе.

На відео можна почути, як жінка каже: "Я попросила їх прийти і забрати його. Чесно кажучи, я не хочу залишати це. Я співчуваю цьому, але цього не хочу".

Теля могло народитися з двома головами після того, як аномалія призвела до того, що запліднена яйцеклітина розділилася лише частково. Замість двох близнюків, що повністю сформувалися, вона, можливо, розділилася на двох немовлят, що напівсформувалися та розділяють одне тіло.

Відомо, що телята з двома головами часто мають багато інших вроджених аномалій. Наприклад, їхня серцево-судинна, нервова та травна системи можуть бути деформовані, що робить практично неможливим виконання нормальних життєво важливих функцій.

Нагадаємо, у золотистого ретривера народилося суперрідкісне лаймово-зелене цуценя. Власники спершу відчайдушно намагалися його відмити.

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