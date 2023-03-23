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Теля втекло з бійні та влаштувало гонитву містом: як все закінчилось (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1671
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Теля втекло з бійні та влаштувало гонитву містом: як все закінчилось (фото)

Фото: mirror.co.uk

Зоозахисники прихистили теля у притулку.

У США сталась незвична подія: сміливе теля втекло з бійні та влаштувало гонитву містом. Зрештою тварину вирішили не вбивати, а відправити до притулку. 

Про це пише mirror.co.uk

Теля втекло з автомобіля, що стояв неподалік від бійні, розташованої в Канарсі, Бруклін, штат Нью-Йорк. Завдяки його сміливості власники бійні вирішили пощадити чотиримісячну тварину і забрати її до притулку, щоб вона жила щасливим життям. 

На відео з місця події видно, як працівники в паніці біжать за телям, намагаючись накинути на нього ласо, а воно відважно тікає. Згодом теля таки наздогнали. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Майк Стура, який керує притулком для тварин Skylands у Нью-Джерсі, зателефонував на бійню, щоб попросити відпустити корову до його притулку.

Як повідомляється, на бійні спочатку вагалися, але згодом погодилися віддати корову до притулку.

Нагадаємо, у Польщі ЛГБТ-активісти врятували корову-транссексуала.

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Дата публікації
Перегляди
1671
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