Теля втекло з бійні та влаштувало гонитву містом: як все закінчилось (фото)

Зоозахисники прихистили теля у притулку.
У США сталась незвична подія: сміливе теля втекло з бійні та влаштувало гонитву містом. Зрештою тварину вирішили не вбивати, а відправити до притулку.
Про це пише mirror.co.uk.
Теля втекло з автомобіля, що стояв неподалік від бійні, розташованої в Канарсі, Бруклін, штат Нью-Йорк. Завдяки його сміливості власники бійні вирішили пощадити чотиримісячну тварину і забрати її до притулку, щоб вона жила щасливим життям.
На відео з місця події видно, як працівники в паніці біжать за телям, намагаючись накинути на нього ласо, а воно відважно тікає. Згодом теля таки наздогнали.
Майк Стура, який керує притулком для тварин Skylands у Нью-Джерсі, зателефонував на бійню, щоб попросити відпустити корову до його притулку.
Як повідомляється, на бійні спочатку вагалися, але згодом погодилися віддати корову до притулку.
Нагадаємо, у Польщі ЛГБТ-активісти врятували корову-транссексуала.
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