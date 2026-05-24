Темне значення тату п’яти крапок на руці: що воно символізує (фото)

Татуювання інколи є просто елементом стилю, але деякі символи мають набагато глибший і навіть кримінальний підтекст.

Одним із таких є класичний знак із п’яти крапок, відомий як квінкункс, пише LADbible.

Цей простий малюнок зазвичай має вигляд як чотири крапки, розташовані квадратом, і одна — у центрі. Найчастіше його можна побачити між великим і вказівним пальцями або на тильній стороні руки.

Що означає татуювання з п’яти крапок

Найпоширеніше значення цього символу пов’язане з тюремною культурою. У такому трактуванні:

чотири зовнішні крапки символізують стіни камери

центральна крапка — людину, яка перебуває всередині

Тату у вигляді п’яти крапок / © скриншот

У кримінальному середовищі це татуювання часто розглядають як позначку про перебування у в’язниці.

У деяких регіонах, зокрема в частинах Європи та США, такий символ також асоціюють із бандами та тюремними угрупованнями, що підсилює його «закритий» і потенційно небезпечний контекст.

Чому значення не завжди однозначне

Попри кримінальні асоціації, сучасна інтерпретація цього татуювання не завжди така сувора. Частина людей робить його просто як мінімалістичний символ, не знаючи про його походження.

Однак експерти з татуювань застерігають: у певних середовищах цей знак досі може сприйматися серйозно, і неправильне трактування іноді призводить до неприємних ситуацій.

Інші «кодовані» татуювання

Подібно до п’яти крапок, існують й інші татуювання з прихованими значеннями:

«сльози» під оком — інколи пов’язують із кримінальним минулим або втратою близьких

«чорна смуга» на руці — може символізувати скорботу або особисті події

павутиння — часто асоціюється з ув’язненням або «застряванням» у системі

Значення таких символів може відрізнятися залежно від країни, культури та навіть конкретного середовища.

