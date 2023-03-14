Тепловізор, лінолеум, церковна шапка: що забувають пасажири у потягах "Укрзалізниці"

Від початку 2023 року пасажири понад тисячу разів звертались з проханнями знайти загублені речі.

В "Укрзалізниці" розповіли, що забувають пасажири у потягах під час мандрівок.

Так, від початку року зафіксовано 1370 звернень з проханнями знайти загублені речі. Понад 60% втраченого все ж вдається знайти.

Як йдеться у повідомленні пресслужби компанії, у вагонах розшукували номерні знаки для автомобіля, церковну шапку, дитячий горщик, тепловізор, рулон лінолеуму, медичний корсет, кінну амуніцію, капи для зубів, апарат для вирощування насіння та шахову дошку.

А найчастіше пасажири забувають у поїздах документи, гаманці, ноутбуки, іграшки, телефони, зарядні пристрої, годинники та ключі.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Компанія радить пасажирам зайвий раз провести "переоблік" своїх речей у кишенях і валізах перед виходом з вагона.

"А якщо вже так сталося, що ви загубили в нашому поїзді дуже важливу для вас річ - не хвилюйтесь, опишіть її за формою ось тут або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111, залишайте повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть нам у Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочинає масштабну трирічну програму "Залізна українізація". Вона має на меті повністю позбутися імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту.

Читайте також: