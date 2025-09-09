ТСН у соціальних мережах

354
2 хв

Термометр застряг у сідниці жінки на 22 роки — фото

Пацієнтка пояснила курйозний випадок.

Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Термометр

Термометр / © pixabay.com

Відламаний шматок термометра застряг у сідниці жінки на 22 роки.

Про це повідомляє Need To Know.

Пацієнтка, яку називають лише пані Ху, сіла на вимірювальний прилад, коли була маленькою дівчинкою в початковій школі.

Уламок довжиною 2 см залишався в її лівій сідниці понад два десятиліття. Її лікар сказав, що їй «пощастило, що всередині не було ртуті».

Ху, яка живе в Ухані, Китай, пояснила: «Я сиділа за своїм столом, коли однокласник попросив позичити мою гумку. Я впустила її на підлогу і пішла шукати. Мій однокласник також шукав її під столом, але так сталося, що він тримав термометр у руці, який лежав на моєму стільці. Я знайшла гумку раніше за нього, тож пішла сідати. Термометр застряг у м’ясі моєї лівої сідниці».

Її доставили до лікарні, де медики спробували витягти сторонній предмет.

Ху пригадала: «Коли вони вийняли його, він був набагато коротшим. Я почала плакати і казала, що так не повинно бути. Вони зробили ще один рентген, але цього разу він нічого не показав, тому що скло було прозорим; я думаю, що тоді його не було видно на знімку».

Однак об’єкт з’явився на 3D КТ минулого місяця після того, як Ху дістала травму під час катання на велосипеді і була занепокоєна переломом крижів.

Коли лікарі розглянули детальне зображення, вони чітко побачили форму уламка термометра, що застряг позаду її тазу.

Знімок КТ / © needtoknow.co.uk

Доктор Шан Ранран сказав: «Він був близько 2 см завдовжки. Пощастило, що всередині не було ртуті. Якби вона була, це могло б спричинити отруєння ртуттю та інші дуже небезпечні стани».

354
