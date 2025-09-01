- Дата публікації
Тест: як розпізнати токсичну дружбу
Щойно ви зрозуміли, що ваш друг токсичний, важливо вчасно вжити заходів.
Часом непросто одразу зрозуміти, що дружба є нездоровою. Тому варто звернути увагу на сигнали, які попереджають про токсичні стосунки. Наш новий тест допоможе у цьому.
Ми розглянемо, як розпізнати токсичну дружбу та захиститися.
Тож відповідайте на запитання тесту лише «так» або «ні».
1. Взаємоповага
Чи часто друг/подруга знецінює ваші думки та почуття?
Ви відчуваєте, що ваші особисті межі не поважаються?
2. Баланс у стосунках
Ви відчуваєте, що даєте більше, ніж отримуєте у цій дружбі?
Чи виникає у вас відчуття, що вас використовують?
3. Поведінка друга
Чи часто друг вас критикує, принижує або насміхається над вами?
Він/вона намагається контролювати ваші дії чи вибори?
Чи трапляється так, що друг поширює плітки або негативно висловлюється про вас за спиною?
4. Атмосфера у спілкуванні
Чи почуваєтеся ви виснаженими після спілкування з цією людиною?
Чи здається вам, що друг заздрить вашим успіхам або радіє вашим невдачам?
5. Відповідальність
Чи відмовляється друг визнавати свої помилки або провину у конфліктах?
Чи ви часто відчуваєте провину через цю дружбу, навіть коли ви ні в чому не винні?
Результати тесту: ось вони — ознаки токсичної дружби
8-12 відповідей «так» Ймовірно, це токсична дружба. Подумайте про дистанцію чи навіть завершення цих стосунків.
4-7 «так» Є тривожні сигнали. Спробуйте встановити чіткі кордони, відверто поговоріть і подивіться, чи зміниться ситуація.
0-3 «так» У вашій дружбі, скоріш за все, все добре. Але все одно важливо пам’ятати про власні межі.
Розрив токсичних стосунків — це складний, але необхідний крок. Важливо вчасно розпізнати ознаки, що свідчать: пора йти далі.
Як себе захистити від токсичної людини
Коли ви зрозуміли, що ваш друг токсичний, важливо вчасно вжити заходів:
встановіть чіткі межі та не дозволяйте собою маніпулювати;
порадьтеся з надійним другом чи дорослим, який може підказати, як діяти;
уникайте пліток та негативних розмов, намагайтеся підтримувати позитивний тон;
приділяйте час собі та своїм почуттям, не забувайте про власні потреби;
довіряйте своїй інтуїції: якщо щось відчувається неправильно, швидше за все, так і є;
пам’ятайте: сказати «ні» — абсолютно нормально;
не дозволяйте собі надто глибоко емоційно прив’язуватися до токсичної людини.
