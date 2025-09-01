ТСН у соціальних мережах

Тест: як розпізнати токсичну дружбу

Щойно ви зрозуміли, що ваш друг токсичний, важливо вчасно вжити заходів.

Тест: як розпізнати токсичну дружбу

Ознаки токсичної дружби

Часом непросто одразу зрозуміти, що дружба є нездоровою. Тому варто звернути увагу на сигнали, які попереджають про токсичні стосунки. Наш новий тест допоможе у цьому.

Ми розглянемо, як розпізнати токсичну дружбу та захиститися.

Тож відповідайте на запитання тесту лише «так» або «ні».

1. Взаємоповага

  • Чи часто друг/подруга знецінює ваші думки та почуття?

  • Ви відчуваєте, що ваші особисті межі не поважаються?

2. Баланс у стосунках

  • Ви відчуваєте, що даєте більше, ніж отримуєте у цій дружбі?

  • Чи виникає у вас відчуття, що вас використовують?

3. Поведінка друга

  • Чи часто друг вас критикує, принижує або насміхається над вами?

  • Він/вона намагається контролювати ваші дії чи вибори?

  • Чи трапляється так, що друг поширює плітки або негативно висловлюється про вас за спиною?

4. Атмосфера у спілкуванні

Чи почуваєтеся ви виснаженими після спілкування з цією людиною?

Чи здається вам, що друг заздрить вашим успіхам або радіє вашим невдачам?

5. Відповідальність

  • Чи відмовляється друг визнавати свої помилки або провину у конфліктах?

  • Чи ви часто відчуваєте провину через цю дружбу, навіть коли ви ні в чому не винні?

Результати тесту: ось вони — ознаки токсичної дружби

8-12 відповідей «так» Ймовірно, це токсична дружба. Подумайте про дистанцію чи навіть завершення цих стосунків.

4-7 «так» Є тривожні сигнали. Спробуйте встановити чіткі кордони, відверто поговоріть і подивіться, чи зміниться ситуація.

0-3 «так» У вашій дружбі, скоріш за все, все добре. Але все одно важливо пам’ятати про власні межі.

Розрив токсичних стосунків — це складний, але необхідний крок. Важливо вчасно розпізнати ознаки, що свідчать: пора йти далі.

Ознаки токсичної дружби / © Credits

Як себе захистити від токсичної людини

Коли ви зрозуміли, що ваш друг токсичний, важливо вчасно вжити заходів:

  • встановіть чіткі межі та не дозволяйте собою маніпулювати;

  • порадьтеся з надійним другом чи дорослим, який може підказати, як діяти;

  • уникайте пліток та негативних розмов, намагайтеся підтримувати позитивний тон;

  • приділяйте час собі та своїм почуттям, не забувайте про власні потреби;

  • довіряйте своїй інтуїції: якщо щось відчувається неправильно, швидше за все, так і є;

  • пам’ятайте: сказати «ні» — абсолютно нормально;

  • не дозволяйте собі надто глибоко емоційно прив’язуватися до токсичної людини.

А також радимо спробувати інший наш тест-малюнок та відкрити для себе, чи ви спокійна людина, чи завжди на межі стресу. Результати можуть здивувати!

