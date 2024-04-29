Тесляр знайшов у стіні записку 1975 року та вистежив жінку, яка її залишила – фото

У США тесляр під час ремонту будинку натрапив на записку, датовану 1975 роком, та відшукав її авторку.

Про це пише Star Journal.

Дакота Мон працював над ремонтом неподалік Пеорії, штат Іллінойс, коли зробив несподіване відкриття. Знісши стіну вітальні, він помітив слова "Записка від 29 вересня 1975 року", подряпані на каркасі червоним кольором, зі стрілкою, що вказує на виїмку в дереві. За нею лежала маленька пляшечка та двосторінкова записка, залишена всередині неї чотирнадцятирічною Стефані Шеррон.

Записка 1975 року / Фото: reddit

Дакота опублікував фотографії дивовижної знахідки на Reddit, де зворушливо розкрив, яким було життя підлітка на той час. Там було написано: "Тому, хто це знайде: сьогодні 29 вересня 1975 року. Мене звуть Стефані Геррон. Я живу тут зі своєю матір'ю, батьком (Ернестом), Беккі та Валері. Джеральд Форд – президент. Місіс Лей – наша сусідка. Мама вагітна, і дитина має народитися з дня на день. Наскільки нам відомо, цей будинок був збудований 1872 року. Ми реконструюємо будинок. Центральна залізниця Іллінойсу на заході від нашого будинку. Ми живемо тут уже вісім років".

Записка 1975 року / Фото: reddit

"Мій батько працює на Північно-Західній залізниці Чикаго. У Зеленій долині мешкає близько 650 осіб. Мені 14, Велу 16, а Беккі 12. Сподіваюся, вам буде добре в цьому домі. Стеф. P.S. Мою матір звуть Роуз Геррон. Вона дипломована медсестра. Вона працює в будинку для літніх Гопедейл. Вона народилася у Небрасці. Вона дуже хороша мама".

Записка 1975 року / Фото: reddit

Дакота розповів про знахідку: "Я прибирав сміття, підняв голову та побачив напис на стіні: "Примітка". Я встромив туди свій мобільний телефон, сфотографував і побачив записку у цій пляшці. Вийняв її і прочитав. Наче ця 14-річна дівчинка стояла там і розмовляла з нами, перенісши нас майже на пів століття тому".

Щодо Стефані, то їй зараз близько 60 років, і після заміжжя вона змінила прізвище на Пойт. Вона мешкає в Брукліні, Нью-Йорк, і має п'ятеро дітей. Приголомшена жінка розповіла виданню, що вона була "абсолютно шокована" знахідкою тесляра і забула про послання, яке вона написала багато років тому.

"Чесно кажучи, я взагалі про це забула. Життя продовжується, роки минають. Я не можу повірити, наскільки це приголомшило людей. Я отримую нотатки від людей, які пам'ятають мене, коли я росла у Зеленій долині. Багато хто з них вчителі, які натхненні тим, щоб їхні учні робили те саме зараз".

Крім того, що Стефані знайшла декілька монет, які вона сховала в іншій частині будинку, Дакота розповів, що нинішній власник будинку планує вбудувати у стіну тіньову скриньку, щоби повідомлення можна було відобразити на дереві. Він також сказав, що він і власник сподіваються, що зможуть піти стопами Стефані. "Ми обидва збираємось залишити записку у стіні, щоб хтось її знайшов у майбутньому", — додав він.

Нагадаємо, чоловік відкрив 111-річну капсулу часу та був спантеличений предметами всередині. Вона датована 1913 роком.

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