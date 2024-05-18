Тесть благословив: чоловік закохався в тещу та одружився з нею (відео)

В Індії чоловік закохався і одружився зі своєю тещею з благословення тестя.

Про це пише Oddity Central.

Ця химерна історія починається з трагедії. Після смерті дружини батько двох дітей Сікандар Ядава переїхав до своїх родичів до села Хір Моті в Біхарі. З часом стосунки між 45-річним Сікандаром та його тещею, 55-річною Гітою, переросли в романтичний зв'язок, який вони не могли довго приховувати.

Коли чутки про їхній таємний зв'язок почали поширюватися селом, чоловік Гіти Ділешвар ставав дедалі підозрілішим і одного разу заскочив коханців у романтичних обіймах, що підтвердило його побоювання. Розлючений чоловік звернув увагу панчаяту (сільської ради) на цю справу, вимагаючи, щоб вона була вирішена.

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Почувши розповідь Ділешвара, панчаят викликав його зятя, щоб почути його версію історії. На загальний подив, Сікандар відкрито зізнався у зв'язку з матір'ю своєї покійної дружини, стверджуючи, що закохався в неї. Після того, як Гіта визнала своє кохання до Сікандара, рада погодилася офіційно оформити їхні стосунки, одруживши їх. Навіть Ділешвар змінив свою думку після того, як побачив, як вони зізналися одне одному в коханні, і допоміг організувати весілля.

У вірусному відео, яке вже декілька тижнів поширюється в Мережі, Ділешвар каже журналістам, що був щасливий організувати весілля Сікандари і Гіти. В іншому ролику Сікандар прикрашає чоло своєї нової нареченої синдуром, причому не один раз, а чотири рази, на радість місцевому натовпу, що зібрався, щоб відсвяткувати їхній союз.

Індійські ЗМІ повідомляють, що Сікандар Ядав урочисто привів Гіту Деві до свого будинку, публічно продемонструвавши їхній союз, але неясно, чи продовжить Ділешвар жити з ними.

Нагадаємо, нещодавно 86-річний чоловік одружився зі своїм першим коханням через 60 років після їхнього розриву. Пара зустрічалася у студентські роки, а потім розійшлася різними шляхами.

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