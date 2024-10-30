Тест для жінок: якого чоловіка ви оберете, розкаже, що вам потрібно в стосунках

Є певні критерії, за якими ми вибираємо собі пару і зовнішність у цьому виборі відіграє дуже часто важливу, навіть основну роль.Зовнішність — це перше, на що ми звертаємо увагу, щобільше, зовнішність часто відображає стиль життя людини, її характер. Тому те, що подобається нам у партнері, партнерки часто є підсвідомим вираженням наших власних характеристик, уподобань.

Цей психологічний тест розкаже не лише про те, до яких стосунків насправді, не усвідомлюючи того, ви прагнете, а й багато цікавого про вас самих.

Отже, який чоловік вам здається найбільш привабливим?

Тест: виберіть чоловіка

Чоловік № 1

Ви мінливі, часто не знаєте, що хочете та що вам потрібно, важко приймаєте рішення. Ви потребуєте постійної турботи й уваги, без чоловічої уваги стаєте примхливою, через це можете зруйнувати відносини, що вже склалися.

У відносинах для вас головне, відчувати підтримку, бути як за кам'яною стіною. Ідеальні відносини для вас, це коли чоловік бере на себе всю відповідальність та виконує ваші бажання

Чоловік № 2

Найважливіше для вас відчувати себе потрібною, а для свого коханого – просто незамінною. Всю себе без залишку ви готові віддавати близьким. Навіть якщо часом ви від цього втомлюєтеся, ви завжди намагаєтесь розв'язувати проблеми близьких, адже впевнені, що вони без вас пропадуть. Ваш ідеальний партнер повинен прийняти ваше домінування в стосунках.

Чоловік № 3

Ви сильна і самодостатня особистість, вам не подобається, якщо хтось буде посягати на вашу незалежність в стосунках. Вам важливо мати власний особистий простір, і поруч ви хочете бачити такого ж зрілого партнера зі своїм колом інтересів, який готовий довіряти вам і давати повну свободу дій. При цьому і ви готові відповісти йому тим же. Ваш ідеальний партнер – чоловік, який не стане на вас тиснути і не буде вас контролювати.

Чоловік № 4

Вам потрібний незалежний чоловік, зі своїми поглядами на життя, який буде з вдячністю приймати вашу підтримку і відповідати тим же. Але вам потрібно бути гнучкою, визнати за ним право на особистий простір і той факт, що інколи час потрібно проводити окремо. Вашому партнерові важливо час від часу відпочивати від стосунків і бути наодинці з собою та своїми інтересами.

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