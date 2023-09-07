Тест на інтелект, пройти який зможе лише 1% людей: знайди кота за 11 секунд

Тест, який допоможе визначити, наскільки велика швидкість між сприйняттям та мозком

Пропонуємо оптичну ілюзію для перевірки IQ. Як стверджує видання Jagran Josh лише люди з високим інтелектом можуть вирішити цей тест на оптичну ілюзію.

Оптична ілюзія — це зображення об’єкта, малюнка чи людей, яке ставить під сумнів спосіб сприйняття речей мозком. Дослідження показують, що оптичні ілюзії також є частиною психоаналізу, який проливає світло на те, як ми сприймаємо речі. Мозок може дивитися на речі або зображення по-різному, формуючи різне сприйняття з кожного боку, швидкість отримання та перероблення інформації, яку отримує сприйняття теж можу бети різною.

Те, як людина сприймає оптичні ілюзії, проливає світло на роботу його мозку та сприйняття навколишнього світу, речей у ньому та зв'язків між ними.

Чи зможеш знайти на картинці кота за 11 секунд

Лише 1% людей можуть помітити кота, який ховається серед людей на зображенні, протягом 15 секунд.

Якщо вам важко помітити прихованого кота уважно подивіться на нижню ліву частину зображення, ви побачите сірого кота, який ховається між жінками. Для зручності ми виділили прихованого кота на зображенні.

Тест: знайди кота за 11 секунд

Дослідження показують, що чим більше ви тренуєте свій мозок складними головоломками, тим розумнішими стаєте.

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