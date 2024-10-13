Тест на кмітливість: лише одиниці справді можуть знайти помилку, яку зробив автор цієї картинки

Знайди помилку на картинці
Уважність, вміння помічати деталі є корисною якістю, яка допомагає краще бачити та розуміти навколишній світ. Це дозволяє отримати повне уявлення про те, що відбувається навколо нас, а ще -- приймати обґрунтовані рішення. Вивчити всі нюанси, продумати наслідки події та вчинити так, як зрештою буде правильніше.
Для цього необхідно регулярно тренувати свій мозок -- вчитися концентруватися на моменті, спостерігати за світом навколо і, вирішувати візуальні головоломки.
Пропонуємо англійську головоломку, автор якої припустився помилки. Її потрібно знайти за 15 секунд. Так швидко зорієнтуватися можуть лише одиниці.
Що ж не так з картинкою? Помилка на картинці досить очевидна, тому якщо ви не можете її знайти і вже збираєтеся здаватися, не поспішайте, спробуйте ще раз.
Якщо не можете знайти помилку, подивіться на відповідь. Місця, обведені червоним вкажуть на помилку, яку зробив автор картинки
Помилка полягає в неправильній кількості вушок для шнурків на черевиках -- на правому черевику їх 5, а на лівому – 4.
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