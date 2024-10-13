Тест на кмітливість: лише одиниці справді можуть знайти помилку, яку зробив автор цієї картинки

Для цього необхідно регулярно тренувати свій мозок -- вчитися концентруватися на моменті, спостерігати за світом навколо і, вирішувати візуальні головоломки.

Пропонуємо англійську головоломку, автор якої припустився помилки. Її потрібно знайти за 15 секунд. Так швидко зорієнтуватися можуть лише одиниці.