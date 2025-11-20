ТСН у соціальних мережах

Тест на логіку: знайдіть червону ложку за 6 секунд (фото)

Спробуйте знайти червону ложку на чорно-білому фото за 6 секунд! Ця головоломка на увагу та кмітливість стане перевіркою вашої спостережливості та швидкості мислення.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тест на логіку: знайдіть червону ложку за 6 секунд (фото)

Тест / © unsplash.com

У новій логічній головоломці користувачам пропонують знайти червону ложку серед чотирьох різних предметів, розташованих поруч.

Задачку опубліковано на Радіо Трек.

Завдання виявилося непростим: на пошук виділено лише 6 секунд. За словами авторів тесту, лише люди з найгострішим зором можуть швидко знайти червону ложку.

Тест

Тест

Відповідь на головоломку: червона ложка — це ложка під номером 4.

Тест

Тест

Ця проста, але цікава вправа тренує увагу та швидкість сприйняття, а також стане веселим викликом для всіх охочих перевірити свою кмітливість.

