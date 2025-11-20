- Дата публікації
-
Категорія
Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 258
- Час на прочитання
- 1 хв
Тест на логіку: знайдіть червону ложку за 6 секунд (фото)
Спробуйте знайти червону ложку на чорно-білому фото за 6 секунд! Ця головоломка на увагу та кмітливість стане перевіркою вашої спостережливості та швидкості мислення.
У новій логічній головоломці користувачам пропонують знайти червону ложку серед чотирьох різних предметів, розташованих поруч.
Задачку опубліковано на Радіо Трек.
Завдання виявилося непростим: на пошук виділено лише 6 секунд. За словами авторів тесту, лише люди з найгострішим зором можуть швидко знайти червону ложку.
Відповідь на головоломку: червона ложка — це ложка під номером 4.
Ця проста, але цікава вправа тренує увагу та швидкість сприйняття, а також стане веселим викликом для всіх охочих перевірити свою кмітливість.
