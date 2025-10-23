Тест на особистість: дізнайтесь, яку частину себе ви приховуєте від себе та інших

Яку правду про себе ви приховуєте / © Credits

Ми всі маємо частину себе, яку не показуємо іншим — іноді навіть не усвідомлюючи цього. Простий тест із вибором штори допоможе зрозуміти, яку рису чи емоцію ви приховуєте від світу — і, можливо, навіть від себе.

Про це повідомило видання Encancha.

Перед тим як зробити вибір, зробіть кілька глибоких вдихів, зосередьтеся на теперішньому моменті й довіртеся інтуїції. Погляньте на штори — перша, що приверне вашу увагу, і є вашою підказкою.

Тест на особистість. Фото: Encancha

Штора №1

Якщо ви вибрали першу штору, можливо, останнім часом вас турбують нав’язливі або тривожні думки, які важко озвучити. Ви боїтеся осуду чи власних емоцій, хоча насправді ці переживання є природною реакцією на стрес. Варто дозволити собі говорити про них — це допоможе впоратися з тривогою.

Штора №2

Ваш вибір свідчить про те, що ви приховуєте частину своєї особистості. Через це навколишнім може бути складно зрозуміти вас або довіряти вам. Поміркуйте, чому вам важко бути собою — можливо, причина у невпевненості чи страху неприйняття. Робота над самооцінкою допоможе навчитися показувати справжнього себе без страху.

Пам’ятайте, що цей тест має розважальний характер і не є науковим дослідженням.

