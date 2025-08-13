ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
3 хв

Тест на особистість: як ви реагуєте на критику — дізнайтесь за допомогою малюнка

Перевірте, як ви реагуєте на критику, за допомогою простого тесту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тест на особистість: як ви реагуєте на критику — дізнайтесь за допомогою малюнка

Психологічний тест / © Sunday Mirror

Тести на особистість — чудовий спосіб дізнатися більше про себе та зрозуміти, як ви поводитеся у різних життєвих ситуаціях. Пройшовши такий тест, зокрема про те, як ви реагуєте на критику, ви отримаєте уявлення про свої сильні та слабкі сторони.

Чому б не з’ясувати, як саме ви сприймаєте критику, за допомогою тесту з плямою чорнила? Оберіть пляму — і дізнайтеся, що вона розповість про вас!

Кожна людина має унікальну особистість. Вона визначає, як ми думаємо, діємо та реагуємо на події. Тест на особистість допомагає виявити наші переваги й недоліки та зрозуміти, як ми реагуємо на критику.

Цей тест із плямою чорнила оцінює вашу реакцію на критику, пропонуючи обрати одну з п’яти плям.

Ваш вибір плями чорнила розкриє вашу стійкість до критики Фото: Абмейєрвуд

Ваш вибір плями чорнила розкриє вашу стійкість до критики Фото: Абмейєрвуд

Пляма №1

Ті, хто обирає чорнильну пляму №1, зазвичай є об’єктивними людьми. Вони не піддаються емоціям і гордості, а перед відповіддю відступають на крок, щоб проаналізувати ситуацію.

Критику вони сприймають не особисто, а як можливість вдосконалити свої вміння та знання.

Такі люди бачать у критиці шанс навчитися нового й розвиватися, що робить їх самосвідомими та цілеспрямованими.

Пляма №2

Ті, хто обирає пляму №2, зазвичай є відкритими до нового. Вони не сприймають критику як особисту образу, а як конструктивний інструмент для побудови кращих стосунків.

Не бояться експериментувати, дослухаються до думки інших і готові інтегрувати її у власні переконання.

Міцне почуття власної гідності допомагає їм залишатися відкритими навіть під час критики.

Пляма №3

Ті, хто обирає пляму №3, здебільшого схильні до рефлексії. Вони аналізують свої вчинки й рішення, розмірковують, що можна було зробити інакше та як поліпшити ситуацію.

Критику вони не сприймають як особисту атаку, а як нагоду усвідомити власні дії й вдосконалитися в майбутньому.

Зазвичай вони знаходять рішення, вигідні для обох сторін.

Пляма №4

Ті, хто обирає пляму №4, зазвичай дуже чесні. Вони не уникають складних тем і не прикрашають свої думки.

Вони розуміють, що чесний зворотний зв’язок допомагає стати кращими, тому використовують критику як інструмент для зростання.

Такі люди не бояться бути відвертими з собою та іншими.

Пляма №5

Ті, хто обирає пляму №5, відрізняються стійкістю. Вони розуміють, що критика — це невід’ємна частина життя, яка допомагає вчитися на помилках.

Вони швидко відновлюються після неприємних слів і використовують їх як мотивацію для поліпшення, а не як причину для зневіри.

Вони усвідомлюють, що невдачі неминучі, але сприймають їх як крок уперед.

Дякуємо, що пройшли цей тест на особистість! Завжди цікаво трохи зазирнути у власну психіку.

Діліться результатами з друзями та родиною — цікаво порівняти, як різні люди реагують на критику.

Пам’ятайте: цей тест створений лише для розваги та не має наукової цінності.

Нагадаємо, що є одна поширена пляжна звичка, яка може коштувати 95 тис. грн. Туристів в Іспанії попереджають: вейпінг на пляжах може закінчитися штрафом у тисячі євро.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie