Психологічний тест / © Sunday Mirror

Тести на особистість — чудовий спосіб дізнатися більше про себе та зрозуміти, як ви поводитеся у різних життєвих ситуаціях. Пройшовши такий тест, зокрема про те, як ви реагуєте на критику, ви отримаєте уявлення про свої сильні та слабкі сторони.

Чому б не з’ясувати, як саме ви сприймаєте критику, за допомогою тесту з плямою чорнила? Оберіть пляму — і дізнайтеся, що вона розповість про вас!

Кожна людина має унікальну особистість. Вона визначає, як ми думаємо, діємо та реагуємо на події. Тест на особистість допомагає виявити наші переваги й недоліки та зрозуміти, як ми реагуємо на критику.

Цей тест із плямою чорнила оцінює вашу реакцію на критику, пропонуючи обрати одну з п’яти плям.

Ваш вибір плями чорнила розкриє вашу стійкість до критики Фото: Абмейєрвуд

Пляма №1

Ті, хто обирає чорнильну пляму №1, зазвичай є об’єктивними людьми. Вони не піддаються емоціям і гордості, а перед відповіддю відступають на крок, щоб проаналізувати ситуацію.

Критику вони сприймають не особисто, а як можливість вдосконалити свої вміння та знання.

Такі люди бачать у критиці шанс навчитися нового й розвиватися, що робить їх самосвідомими та цілеспрямованими.

Пляма №2

Ті, хто обирає пляму №2, зазвичай є відкритими до нового. Вони не сприймають критику як особисту образу, а як конструктивний інструмент для побудови кращих стосунків.

Не бояться експериментувати, дослухаються до думки інших і готові інтегрувати її у власні переконання.

Міцне почуття власної гідності допомагає їм залишатися відкритими навіть під час критики.

Пляма №3

Ті, хто обирає пляму №3, здебільшого схильні до рефлексії. Вони аналізують свої вчинки й рішення, розмірковують, що можна було зробити інакше та як поліпшити ситуацію.

Критику вони не сприймають як особисту атаку, а як нагоду усвідомити власні дії й вдосконалитися в майбутньому.

Зазвичай вони знаходять рішення, вигідні для обох сторін.

Пляма №4

Ті, хто обирає пляму №4, зазвичай дуже чесні. Вони не уникають складних тем і не прикрашають свої думки.

Вони розуміють, що чесний зворотний зв’язок допомагає стати кращими, тому використовують критику як інструмент для зростання.

Такі люди не бояться бути відвертими з собою та іншими.

Пляма №5

Ті, хто обирає пляму №5, відрізняються стійкістю. Вони розуміють, що критика — це невід’ємна частина життя, яка допомагає вчитися на помилках.

Вони швидко відновлюються після неприємних слів і використовують їх як мотивацію для поліпшення, а не як причину для зневіри.

Вони усвідомлюють, що невдачі неминучі, але сприймають їх як крок уперед.

Дякуємо, що пройшли цей тест на особистість! Завжди цікаво трохи зазирнути у власну психіку.

Діліться результатами з друзями та родиною — цікаво порівняти, як різні люди реагують на критику.

Пам’ятайте: цей тест створений лише для розваги та не має наукової цінності.

