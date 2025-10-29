Тест на особистість: яку дитячу травму ви несете з минулого

Яку дитячу травму ви несете з минулого / © Pexels

Вибір одного малюнка з кількох може несподівано підсвітити те, що приховано глибоко всередині. Цей простий візуальний тест підкаже, які переживання дитинства залишили найпомітніший слід на вашому дорослому «я».

Потрібно лише прислухатись до інтуїції: оберіть ілюстрацію, що одразу вас зачепила, а потім прочитайте, що стоїть за цим вибором.

Малюнок №1. Дитинство могло минути в атмосфері надмірних вимог. Похвала діставалась рідко, а помилки викликали осуд. Через це сьогодні ви боїтеся розчарувати інших і часто жертвуєте власними бажаннями заради миру та схвалення.

Малюнок №2. Ваш досвід пов’язаний із відчуттям відторгнення. У минулому могло бракувати підтримки або дозволу на прояв почуттів. Тепер ви обережно допускаєте нових людей у своє життя, адже страх бути неприйнятим здається надто знайомим.

Малюнок №3. Найболючіший слід залишила самотність. Дефіцит уваги й турботи у дитинстві сформував відчуття покинутості, тому у дорослому віці ви намагаєтеся будь-що утримати зв’язок зі значущими людьми.

Малюнок №4. Усередині живе пам’ять про зраду. Це змушує ретельно приховувати свої справжні емоції, побоюючись, що відвертість може послужити комусь проти вас.

Нагадаємо, тест має розважальний характер і не є науковим дослідженням.

