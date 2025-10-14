ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
Тест на особистість: оберіть малюнок і дізнайтеся свій рівень емоційного інтелекту

Чи замислювалися ви, наскільки добре розумієте свої емоції та емоції інших людей? Йдеться не про співчуття чи емпатію, а саме про емоційний інтелект — здатність розпізнавати, розуміти та контролювати власні емоції, а також ефективно реагувати на почуття інших.

Тест на особистість: оберіть малюнок і дізнайтеся свій рівень емоційного інтелекту

Тест на емоційний інтелект / © Unsplash

Розкрийте приховані сторони своєї особистості за допомогою захопливого тесту за малюнком. Подивіться на три чарівні мандали та оберіть ту, яка вас найбільше приваблює.

Вибір покаже ваш рівень емоційного інтелекту та допоможе краще зрозуміти себе.

Не втратьте шанс зазирнути у глибини власної свідомості — пройдіть тест просто зараз!

Що таке емоційний інтелект

Наш тест — це унікальний спосіб дізнатися свій рівень емоційного інтелекту, створений у форматі психологічного експерименту.

На відміну від звичайних IQ-тестів, він не оцінює логічне мислення, а використовує мандали як символічний інструмент для визначення вашої емоційної зрілості.

Як пройти тест

Подивіться уважно на три мандали.

Відчуйте, яка з них викликає у вас найбільший відгук.

Не аналізуйте — просто довіртеся інтуїції.

Потім дізнайтеся, що ваш вибір говорить про ваш рівень емоційного інтелекту.

Мандала 1

Якщо ви обрали першу мандалу, у вас високий рівень емоційного інтелекту.

Ви легко розпізнаєте власні почуття та емоції інших, умієте керувати ними та позитивно впливати на оточення.

Ви відкриті, товариські й добре ладнаєте з людьми.

Мандала 2

Якщо ви вибрали другу мандалу, ваш рівень емоційного інтелекту середній.

Ви здебільшого усвідомлюєте свої емоції, але іноді вам важко впоратися зі стресом чи напруженістю.

Попри це, ви зазвичай підтримуєте гармонійні стосунки та прагнете особистісного розвитку.

Мандала 3

Якщо вас привабила третя мандала, ваш рівень емоційного інтелекту може бути нижчим за середній.

Ви не завжди легко розумієте власні почуття або реакції інших, що може ускладнювати спілкування.

Проте пам’ятайте — емоційний інтелект можна розвивати через практику саморефлексії, уважність і відкритість.

Пам’ятайте, в цьому тесті немає правильних чи неправильних відповідей.

Це не оцінка, а інструмент самопізнання, який допоможе вам краще зрозуміти свою емоційну сферу.

Нагадаємо і про про тест на особистість, який вкаже на те, що вами керує у житті.

