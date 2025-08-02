Тест на особистість: те, що ви побачите першим, розкриє, як легко ви впускаєте людей у своє життя

Тест на особистість / © unsplash.com

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У соціальних мережах набирає популярності нова оптична ілюзія, яка, за словами психологині Марини Нейралян, здатна розповісти про ваші глибинні риси характеру.

Про це повідомило видання Mirror.

Психологиня запропонувала глядачам подивитися на оптичну ілюзію, що нагадує природний пейзаж, і відповісти на просте запитання: що ви побачили першим?

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Тест на особистість. Фото: @martijn.schrijver/Instagram

Якщо першим ви побачили водоспад — ви, ймовірно, відкриті до спілкування і легко заводите нові знайомства. За словами психологині Марини Нейралян, такі люди вважають себе відкритими, вміють слухати і дають корисні поради. Водночас інші можуть сприймати їх як надто позитивних, ніби в них немає власних проблем. Насправді ж вони воліють вирішувати труднощі самостійно й не завжди відкривають свою вразливість.

Натомість ті, хто спочатку побачив панду, зазвичай не поспішають впускати людей у своє особисте коло. Вони можуть здаватися доброзичливими, але довіряють не одразу. За словами Нейралян, їм важко відпустити минуле, що часто пов’язано з травматичним досвідом.

Цей тест, як і інші, не варто сприймати як наукову діагностику, але він може стати цікавим інструментом для самопізнання.