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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
557
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1 хв

Тест на особистість: те, що ви побачите першим, розкриє риси вашої особистості за кілька секунд

Візуальний тест з TikTok вразив Мережу. Перше, що ви помітите на зображенні, розповість про вашу особистість.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Тест на особистість

Тест на особистість / © unsplash.com

Оптична ілюзія, яка набирає популярності в TikTok, зацікавила користувачів обіцянкою визначити «силу» людини лише за одним поглядом на зображення. Відео опублікував користувач під ніком @0ptical_illusi0ns. У ролику він запитує: «Ви бачите тварин?» — і пропонує глядачам пройти тест, уважно подивившись на зображення.

Про це повідомило видання Mirror.

Оптична ілюзія. Тест: @0ptical_illusi0ns/TikTok

Оптична ілюзія. Тест: @0ptical_illusi0ns/TikTok

Глядачам пропонують визначити, що саме вони побачили першим: тварин чи дерево. Відповідь, за словами автора, пов’язана з рисами характеру. Якщо ви спочатку побачили тварин — ви, ймовірно, сміливі, допитливі та схильні до пригод. Якщо ж першим впало в очі дерево — це може свідчити про внутрішній спокій і силу.

Ця ілюзія викликала жваву дискусію в коментарях. Один із користувачів написав: «Я не можу знайти тварин», інший додав: «Якщо ви можете бачити тварин, ви не можете їх розгледіти».

Оптичні ілюзії подібного типу не є науковими інструментами для діагностики, але часто використовуються як спосіб розваги або стимул для роздумів. Експерти також зазначають, що головоломки та візуальні тести можуть сприяти активізації розумової діяльності та тренуванню уваги.

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