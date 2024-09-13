Тест на психічне здоров'я та ступінь втоми "Обертовий змій"

В Мережі можна знайти чимало так званих "рухомих" картинок. Винайшов рухомі картинки японський професор Акіоші Кітаока. Потім до нього долучився Керрі Рендольф. Більшість рухомих картинок винайшли саме ці автори. Акіоші Кітаока - професор психології в Університеті Ритсумейкан (Кіото, Японія), спеціалізується на зоровому сприйнятті і зорових ілюзіях.

Для чого були створені такі картинки? Як стверджує Акиоши Китаока, за допомогою картинок, так званих «зорових ілюзій», можна визначити психічний стан людини, її внутрішній настрій. Його оптична ілюзія «Обертовий змій» принесла науковцю світову популярність.

Японський професор стверджує, що його картинки не рухливі, статичні. А якщо дивлячись на них ви бачите рух, то це означає, що ви втомилися і вам потрібний відпочинок і повноцінний сон. Чим швидше рухається картинка, коли ви дивитеся на неї, тим більше ви втомилися та потребуєте відпочинку, як фізичного, так і, в першу чергу, психічного.

Як пройти тест "Обертовий змій"

Щоб пройти тест, потрібно зосередитись на одній ділянці картинки, В такому разі рух, якщо ви його спостерігали, припиняється. Це є свідченням того, що рух на малюнку створюється нашою уявою.

Якщо при зосередженні малюнки абсолютно нерухомі, вам не потрібно турбуватися, ваше психічне здоров'я у повному порядку. На думку професора, такий результат можливий у врівноваженої, спокійної, не втомленої людини.

Якщо малюнки рухаються повільно, вам необхідний відпочинок, як фізичний, так і, в першу чергу моральний та психічний, повноцінний сон, позбавлення негативу та тривожності.

Якщо все рухається дуже активно, це може бути симптомом накопиченої втоми, високого рівня стресу в цей момент, значного погіршення здоров'я. У такому разі вам варто переглянути свій спосіб життя і стереотипи мислення, можливо звернутися за сторонньою допомогою, щоб налагодити душевну гармонію і покращити здоров'я. У будь-якому разі увага та додаткове обстеження буде не на заваді, адже цей тест не може використовуватися для повного точного діагностування стану психіки.

Читайте також: