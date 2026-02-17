Тест на спостережливість: знайдіть дві різні пір’їни за 18 секунд

Головоломка / © Pixabay

У сучасному світі, переповненому візуальними подразниками, зосередитися на деталях буває складно. Ця вправа допоможе покращити вашу уважність.

Завдання в тому, щоб знайти дві пір’їни, які відрізняються серед на вигляд однакових, за 18 секунд на малюнку.

Поради для успіху

Ретельно дивіться на маленькі секції зображення.

Звертайте увагу на форму та колір.

Не відволікайтеся, залишайтеся сконцентрованими.

Знайдіть 2 різні пір’їни всього за 18 секунд / © Фото з відкритих джерел

Не засмучуйтеся, якщо відразу не вдасться. Кожна спроба — це крок до розвитку уважності. Важливо брати участь і продовжувати тренуватися.

Якщо ви знайшли обидві різні пір’їни — вітаємо! Ви проявили швидкість та уважність.

© Фото з відкритих джерел

Якщо не вдалося — не здавайтеся, спробуйте ще раз.

