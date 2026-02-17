- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Тест на спостережливість: знайдіть дві різні пір’їни за 18 секунд
Спробуйте перевірити уважність! Знайдіть дві пір’їни серед схожих за 18 секунд та кинуйте виклик друзям.
У сучасному світі, переповненому візуальними подразниками, зосередитися на деталях буває складно. Ця вправа допоможе покращити вашу уважність.
Завдання в тому, щоб знайти дві пір’їни, які відрізняються серед на вигляд однакових, за 18 секунд на малюнку.
Поради для успіху
Ретельно дивіться на маленькі секції зображення.
Звертайте увагу на форму та колір.
Не відволікайтеся, залишайтеся сконцентрованими.
Не засмучуйтеся, якщо відразу не вдасться. Кожна спроба — це крок до розвитку уважності. Важливо брати участь і продовжувати тренуватися.
Якщо ви знайшли обидві різні пір’їни — вітаємо! Ви проявили швидкість та уважність.
Якщо не вдалося — не здавайтеся, спробуйте ще раз.
