Тест на уважність: знайдіть "незвичайного" кота на фото за 9 секунд

У мережі набирає популярності новий візуальний тест — користувачам пропонують знайти «незвичайного» кота на зображенні менш ніж за 9 секунд. За словами авторів, впоратися із завданням можуть лише ті, хто має ідеальний зір та добре розвинену увагу до деталей.

Такі візуальні головоломки останнім часом активно поширюються у соцмережах у США: користувачі захоплюються завданнями на пошук відмінностей, оптичними ілюзіями та іншими швидкими тестами на уважність.

Учасникам пропонують уважно просканувати картинку зліва направо або згори вниз, звертаючи увагу на колір, форму та дрібні деталі — саме там найчастіше ховається правильна відповідь.

Вірусний тест Фото Абмеєрвуд

Подібні візуальні ігри стали популярними не лише через елемент розваги. Експерти зазначають, що такі вправи тренують концентрацію, покращують роботу мозку та дарують короткотривалу, але якісну перерву від буденних справ. Крім того, користувачі змагаються між собою, ділячись результатами у соцмережах — це лише підсилює інтерес.

Розшифровка тесту

Автори тесту також опублікували розв’язання, показавши, де саме ховався «особливий» кіт.

Вірусний тест Фото Абмеєрвуд

Тим, кому не вдалося знайти його за 9 секунд, радять не засмучуватись: регулярна практика з подібними завданнями допомагає помітно покращити уважність.

