Тест: оберіть міст і перевірте, хто ви — мрійник, реаліст чи навігатор

Психологічний тест Фото ілюстративне / © pixabay.com

Психологічні тести й візуальні асоціації нерідко допомагають краще зрозуміти себе.

Цей легкий тест пропонує обрати один із трьох мостів — інтуїтивно, без довгих роздумів — а вибір розкриє, як людина проходить через важливі життєві трансформації.

Почнімо!

Якщо ви обрали міст А — мрійник / © Getty Images

Якщо ви обрали міст А — мрійник

Вибір першого мосту свідчить про мрійливу натуру. Ви відкриті до змін і часто бачите у них нові можливості. Проте інколи можете занурюватися у фантазії настільки, що важко переходите до конкретних дій. Оптимізм і прагнення до пригод — ваші сильні риси, але варто остерігатися нерішучості, яка може затримувати рух вперед.

Якщо ви обрали міст B — реаліст / © Getty Images

Якщо ви обрали міст B — реаліст

Другий міст зазвичай обирають ті, хто тверезо оцінює ситуацію. Ви проходите через життєві зміни послідовно, з продуманим планом і прагматичним підходом. Це допомагає долати труднощі у роботі та стосунках. Водночас психологи радять не забувати про спонтанність — життя складається не лише з обов’язків, а й із приємних несподіванок.

Якщо ви обрали міст C — навігатор / © twitter.com

Якщо ви обрали міст C — навігатор

Третій міст характеризує людину, яка легко пристосовується до нових умов. Ви вмієте орієнтуватися у складних обставинах, зберігати спокій і підтримувати інших. Друзі часто звертаються до вас за порадою. Проте така стійкість інколи заважає відкрито говорити про власні почуття, а вразливість — це теж сила.

Такий тест — радше розвага, ніж діагностика, однак він може підказати щось нове про вашу реакцію на зміни. Бажаєте поділитися результатом? Розкажіть друзям і спробуйте інші наші швидкі тести.