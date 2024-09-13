Тест: оберіть позу, в якій зазвичай сидите, і дізнайтеся, наскільки ви впевнені в собі

Розгляньте п'ять малюнків до тесту та оберіть позу, в якій ви зазвичай сидите.

Ви коли-небудь замислювалися, що ваша поза під час сидіння, може розповісти про вас? У цьому тесті ми допоможемо вам дізнатися про себе більше.

Автори тесту стверджують, що положення ніг під час сидіння сидячи багато про що говорить про людину..

Подивіться на малюнки і виберіть позу з варіантів A, B, C, D і E.

Тест

Поза А

Якщо ви вибрали позу А, ви людина з високим рівнем впевненості в собі. Вам подобається тримати все під контролем, ви відчуваєте безпеку під час ухвалення рішень.

Однак іноді ви можете здатися трохи негнучким або жорстким через потребу тримати все під контролем.

Поза В

Вибір пози B свідчить про те, що ви розслаблена людина, але і дуже самосвідома. У вас висока самооцінка, але ви вважаєте за краще не демонструвати це відкрито.

Ваш стиль більш стриманий, і ви віддаєте перевагу спостереженню. Це ставлення може сприйматися іншими як обережне або навіть боязке.

Постава C

Поза С говорить про те, що ви пристрасна та повна ентузіазму людина. Ви дуже впевнені у своїх силах, але у вас також є велике бажання спілкуватися з іншими та ефективно спілкуватися.

Поза D

Поза D вказує на те, що ви скромна, але тверда у своїх переконаннях людина. Хоча ви не завжди демонструєте велику зовнішню впевненість, у вас є сильне внутрішнє почуття власної гідності. Ця комбінація змушує сприймати вас як врівноважену та надійну людину, хоча деякі спочатку можуть вас недооцінювати.

Постава E

Вибір пози E показує, що ви надзвичайно впевнені в собі і, можливо, навіть трохи зарозумілі. Рівень вашої самооцінки зашкалює, і ви любите демонструвати це світові.

Хоча такий високий рівень впевненості може відкрити перед вами багато дверей, він також може змусити вас здаватися віддаленим або байдужим до проблем інших людей.

Спробуйте пройти і інший наш малюнок-тест.

Водночас зауважимо, що швидкі тести призначені лише для розваги та не мають наукової цінності.

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