Тест за картинкою розповість, чого ви боїтеся більш за все: аналіз та рекомендації

У будь-якої людини є якісь страхи, фобії, навіть якщо вона це заперечує. Тест-картинка допоможе визначити, чого боїться та чи інша людина. Треба лише подивитися на картинку й запам'ятати те, що зразу впало в очі.

Що ви побачили на картинці першим

Ніж

Людина, яка побачила в першу чергу ніж, боїться захворіти. Таку людину не треба вмовляти піти до лікаря, вона сама біжить до нього з будь-якого приводу. Будь-який натяк на хворобу примушує людину бігти до аптеки та скуповувати всілякі ліки, намагаючись боротися з симптомами.

Такій людині важливо захиститися від негативних думок, адже від них здоров'я лише погіршується.

Гусениця

Якщо першою впала в очі гусениця, така людина боїться всього нез'ясовного та потойбічного. Часто такого типу фобії починаються в дитинстві, адже нерідко дорослі лякають дітей бабайками та іншою нечистю.

Такій людині варто зрозуміти, що дитячі казки та страшилки залишилися в дитинстві, намагатися відпустити свій страх.

Метелик

Головний страх людини, яка побачила метелика, - що її кинуть чи зрадять. І це, найімовірніше, має підстави, таку людину, мабуть, вже неодноразово обманювали та примушували страждати. Таким людям непросто довіритися навіть порядній людині, адже індивід підсвідомо запрограмований на те, що всі бажають йому зла.

Такий страх, безумовно, заважатиме побудові будь-яких здорових стосунків. Важливо побороти такі негативні установки самостійно чи з допомогою спеціалістів.

Яблуко

Людина, яка побачить насамперед яблуко, одержима страхом смерті, який заважає насолоджуватися життям. Водночас вона необов'язково боїться власної смерті, це може бути страх за життя своїх близьких, друзів. Такий страх смерті не розвивається просто так, найімовірніше, людина втратила когось близького і не може з цим змиритися.

В такому разі важливо допомогти зрозуміти, що деяким подіям запобігти неможливо, потрібно навчитися приймати їх.

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