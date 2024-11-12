Тест: виберіть пару чи жінку, які танцюють та визначте, які стосунки вам потрібні

Для того, щоб зрозуміти, які стосунки, потрібні саме вам, виберіть на малюнку пару чи жінку, що танцює.

Пара №1

Якщо ви вибрали першу пару, Вам потрібні гарні, яскраві, романтичні стосунки. Ви хочете, щоб період прекрасних залицянь тривав вічно, а партнер фліртував із вами, робив компліменти та дарував квіти. Вам важливо почуватися справжньою жінкою — милою, кокетливою, ніжною.

Пара №2

У відносинах ви шукаєте протиборство, протистояння в парі. Для вас важливо, щоб ваш супутник не був слабшим за вас.Вам важливі емоції та драйв, щоб ви з партнером знову і знову підкорювали та завойовували один одного. Ця боротьба сповнена чарівності, в ній переможений з радістю здається на милість переможця.

Пара №3

Ваш вибір вказує на те, що вам потрібна підтримка та турбота у стосунках. Ви шукаєте партнера, який завжди підтримає і допоможе у розв'язанні проблем. Якщо ваш супутник дбайливо доглядатиме за вами, пестить і плекатиме, то ви засяєте як прекрасний алмаз після вмілого огранювання.

Пара №4

Вам подобаються класичні відносини, зрілі та міцні, в яких панує довіра, розуміння, турбота один про одного. Для вас важлива взаємна повага, без цього нікуди. Якщо ваш партнер дарує вам почуття впевненості у завтрашньому дні, то ви будете абсолютно щаслива із ним

Пара №5

Відносини, в яких ви є лідером — це для вас. Ваш партнер повинен дозволяти вам керувати ним. Адже ви динамічна, енергійна, активна особистість. Вам підходить роль господині, а вашому партнеру, мабуть, дуже подобаються владні жінки.

Пара №6

Мабуть, на даному етапі вам не потрібні стосунки. Ви знаходитесь в гармонії з собою. Вам подобається свобода, ви робите як хочете, гуляєте з ким бажаєте і виглядаєте так, як подобається саме вам. Якщо у вас і буде партнер, вам важливо, щоб він приймав вашу незалежність.

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