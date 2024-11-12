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Тест: виберіть пару чи жінку, які танцюють та визначте, які стосунки вам потрібні

Тест: виберіть пару чи жінку, які танцюють та визначте, які стосунки вам потрібні

Тест: виберіть пару, яка танцює

Якщо хочете зрозуміти, які стосунки насправді вам потрібні, пройдіть цей тест

Для того, щоб зрозуміти, які стосунки, потрібні саме вам, виберіть на малюнку пару чи жінку, що танцює.

Пара №1

Якщо ви вибрали першу пару, Вам потрібні гарні, яскраві, романтичні стосунки. Ви хочете, щоб період прекрасних залицянь тривав вічно, а партнер фліртував із вами, робив компліменти та дарував квіти. Вам важливо почуватися справжньою жінкою — милою, кокетливою, ніжною.

Пара №2

У відносинах ви шукаєте протиборство, протистояння в парі. Для вас важливо, щоб ваш супутник не був слабшим за вас.Вам важливі емоції та драйв, щоб ви з партнером знову і знову підкорювали та завойовували один одного. Ця боротьба сповнена чарівності, в ній переможений з радістю здається на милість переможця.

Пара №3

Ваш вибір вказує на те, що вам потрібна підтримка та турбота у стосунках. Ви шукаєте партнера, який завжди підтримає і допоможе у розв'язанні проблем. Якщо ваш супутник дбайливо доглядатиме за вами, пестить і плекатиме, то ви засяєте як прекрасний алмаз після вмілого огранювання.

Пара №4

Вам подобаються класичні відносини, зрілі та міцні, в яких панує довіра, розуміння, турбота один про одного. Для вас важлива взаємна повага, без цього нікуди. Якщо ваш партнер дарує вам почуття впевненості у завтрашньому дні, то ви будете абсолютно щаслива із ним

Пара №5

Відносини, в яких ви є лідером — це для вас. Ваш партнер  повинен дозволяти вам керувати ним. Адже ви динамічна, енергійна, активна особистість. Вам підходить роль господині, а вашому партнеру, мабуть, дуже подобаються владні жінки.

Пара №6

Мабуть, на даному етапі вам не потрібні стосунки. Ви знаходитесь в гармонії з собою. Вам подобається свобода, ви робите як хочете, гуляєте з ким бажаєте і виглядаєте так, як подобається саме вам. Якщо у вас і буде партнер, вам важливо, щоб він приймав вашу незалежність.

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