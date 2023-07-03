Тест, який розповість про вашу особистість: стисніть кулак і дізнайтеся про себе багато нового

Виявляється, люди по-різному стискають пальці в кулаки та роблять це підсвідомо, не замислюючись над цим.

Пропонуємо до вашої уваги пройти нескладний тест. Потрібно, не замислюючись, швидко скласти пальці в кулак так, як ви звикли це робити. І придивіться уважніше, де розташований великий палець. "Звичний" кулак розповість про приховані риси вашого характеру.

1. Ви стиснули пальці в кулак, водночас великий палець щільно притиснутий до вказівного, але не зігнутий.

Навколишні часто називають таких людей геніями. Вони багато знають і вміють ефективно використовувати свої знання. Крім того, такі люди постійно навчаються та хочуть дізнатися більше. А ще вони знають, як генерувати чудові ідеї, не повністю перевантажуючись ними. Роблять вони це доволі легко й органічно.

2. Ви стиснули пальці в кулак, водночас великий палець опинився всередині під іншими.

Так зазвичай роблять привабливі натури. Вас вирізняє дотепність і красномовство, але виявляти їх перед сторонніми ви не наважуєтеся. Проблема полягає в тому, що ви надзвичайно сором'язливі та невпевнені в собі. Навколишнім ви здаєтеся мовчуном, що уникає спілкування і галасливих компаній. Ви не мовчун, просто коли потрапляєте в оточення сторонніх для вас людей, над вами бере гору ваша сором'язливість. З близькими ви більш відкриті та промовисті.

Вам притаманні вдумливість, педантичність, вимогливість до себе, схильність до самокритики та зайва вразливість. Ваші близькі цінують вас за атмосферу комфорту та спокою, яку ви створюєте своєю присутністю. Ви схильні до депресії, нерідко засмучуєтеся через те, що вважаєте, що людям з вами важко, що у вас погано виходить будувати взаємини та вливатися в компанію. Однак притаманні вам привітність і доброзичливість, які ви часом соромитеся показати навколишнім, можуть допомогти в налагодженні стосунків із людьми.

3. Ви стиснули пальці в кулак, водночас накрили їх великим пальцем зверху.

Такий кулак характерний для креативних особистостей, для творчих натур. Ви вирізняєтеся товариськістю, привабливістю, чарівністю, що притягує до вас інших людей. Вам притаманна впевненість у своїх силах і почуття власної гідності. Ваша старанність і спритність роблять вас лідером у будь-якій компанії. За своєю натурою ви є чудовим керівником.

Іноді для ухвалення сміливих рішень вам перешкоджає страх виявитися не на висоті та зазнати поразки. Ви важко сприймаєте невдачі, вважаючи їх ударом по власному самолюбству. Ви належите до людей, залежних від чужої думки, вам життєво необхідні похвали та схвальні відгуки оточення. Без визнання іншими вас починають долати сумніви у власних силах.

Вас оточує багато заздрісників, тому ви часто чуєте несхвальні слова у свій бік. Не варто до них дослухатися, щоб не зневіритися.

4. Ви стиснули пальці в кулак, водночас великий палець щільно притиснутий до вказівного.

Це свідчить про те, що за своєю природою ви є альтруїстом. Вас вирізняє потяг до знань, нових вражень. Ви дуже енергійна людина та часто буваєте нетерплячими. Ви належите до категорії авантюристів і сміливців.

Найбільше ви прагнете визнання та прийняття людьми. У вас є сильний внутрішній стрижень, який допомагає вам вистояти в будь-якій важкій життєвій ситуації. Це відчувають навколишніі та тягнуться до вас у пошуках захисту й підтримки.

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