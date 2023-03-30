Чи є у вас схильність до шизофренії: тест по картинці, який за одну хвилину допоможе це з'ясувати

Визначити, чи є схильність до шизофренії, можна за допомогою тесту по картинці.

Про психічні розлади ми маємо дуже поверхневі уявлення, тому зазвичай вони нас лякають та викликають неабиякий інтерес.

Напевно, багато, хто хоче дізнатися, є в нього схильність до психічних розладів чи ні.

Люди, схильні до психічних розладів, бачать світ по-іншому, особливо. Пропонуємо тест на схильність до шизофренії по картинці.

Тест по картинці на шизофренію

Потрібно подивитися на зображення на картинці не більше однієї хвилини та відповісти, що на ній зображено. Умова — не підглядати відповідь наприкінці статті.

Тест по картинці на шизофренію

Отже, якщо впродовж хвилини розглядування, ти побачив плями пейзажу, чи нічого не побачив, засмучуватися не потрібно, тому що це означає, що схильності до шизофренії не має.

Більшість людей побачать на цій картинці незрозумілі плями, нічого конкретного. Якщо ти серед них, отже, все нормально.

Якщо ти чітко бачиш, наприклад, голову корови, можливо, є схильність до психічних розладів.

На чому побудовані такі тести

Мозок звичайної людини не може концентруватися одразу на всіх деталях. Спочатку він чіпляється поглядом за якісь деталі, а потім аналізує побачене в цілому. Тому здорові люди ніби поглядом розбивають картинку на частини, а потім починають подумки їх об'єднувати та бачити щось нове, що спочатку було приховано.

А мозок людини із шизофренією дивиться та бачить по-іншому — він бачить картинку зразу в цілому, не поділяючи її на частини.

Тому більшість людей на зображенні нічого не бачать, в кращому разі — пейзаж чи дивні безформні плями, а люди схильні до шизофренії, побачать прихований образ — голову корови.

Тест по картинці на схильність до шизофренії

Звичайно ж, не варто забувати, що це лише тест по картинці. Якщо ти побачив голову корови, не варто впадати в розпач, можливо, у тебе гострий зір і чудова уява. Пам'ятай, що діагностувати захворювання та поставити діагноз може лише лікар.

За матеріалами takprosto.cc

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